Von Richfilm Productions am 25. Januar 2017 um 15:22

Directors Lounge Screening

Urban Research - Private Affair

Donerstag, 26. Januar 2017 | 21:00 Uhr

Z-Bar Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte



In den Zeiten des Eingriffes in die Privatsphäre

bedrohen rechte Populisten und religiöse

Fundamentalisten die Persönlichkeitsrechte und

die kulturelle Vielfalt. Konservative Politiker

versuchen mit Überwachung und Kontrolle die

Gesellschaft einzuschränken. Der Ausdruck

persönlichen Lebens wird wieder zur politischen

Angelegenheit. Mit Bezug auf den Wahlspruch von

1968 “Das Persönliche ist politisch!" zeigen die

hier präsentierten Filme persönliche und private

Angelegenheiten im Verhältnis zum öffentlichen

Raum.



Die Filme, eine Selektion der Urban Research

Filme, die Directors Lounge zu 48h-Neukölln 2016

präsentierte, haben einen zumeist

dokumentarischen Ansatz. Sie zeigen eher die

leisen Töne, die kleine differenzierte und

offene Erzählung und haben dabei einen hohen

künstlerischen Anspruch. Dieser persönliche Blick

der die Zwischentöne hervorhebt ist umso

notwendiger in einer Zeit, in der populistischen

Ansichten beginnen, mehr und mehr Vielfältigkeit

zu verdrängen.



Mit einem brandneuem Film von Penny Lane über die

“Sea Monkeys" und weiteren Filmen von Petra

Lottje, Vladimir Turner, Rob Santaguida, Anna

Okrasko, Doris Schmid, Salise Hughes, Eleonore de

Montesquiou und Ezra Wube.



Links:

Directors Lounge http://www.directorslounge.net

Richfilm http://www.richfilm.de/currentUpload/

Z-Bar http://www.z-bar.de



Zusatz:

Die an dem Screening beteiligte Künstlerin Doris

Schmid stellt das Crowdfunding Projekt

"Projektionen - Buchprojekt" vor. Das Buch ist

enthält ein Interview mit Klaus W. Eisenlohr, das

während des Directors Lounge Screening 2014

entstand! Herzliche Empfehlung:

https://wemakeit.com/projects/projektionen

