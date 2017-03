-°*°- Directors Lounge Screening - Do 30. März - Ana Bilankov - Night Riders -°*°-

Directors Lounge Screening

Ana Bilankov

Night Riders - Nächtliche Reiter

Donnerstag, 30. März 2017

21:00

Z-Bar Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte



Die in Berlin lebende Künstlerin mit kroatischen

Wurzeln Ana Bilankov dreht Videos an Orten in

verschiedenen Europäischen Städten, Moskau und

New York. Videos, die durch die besonderen

Geographien und Geschichten der Orte gezeichnet

sind und die oft mit ihrer eigenen Biographie

oder Erfahrung verknüpft sind. Ihre kurzen

experimentellen Filme kombinieren oft eine spröde

visuelle Poesie mit raffinierten narrativen

Elementen auf dem Soundtrack. Ihr Studien der

Germanistik und Kunstgeschichte in Zagreb

zusammen mit Ihrem Master in Kunst im Kontext in

Berlin scheinen Ihr die Intuition gegeben zu

haben, Orte und Situationen zu finden, die bei

ihr zu Metaphern von bisher unausgesprochenen

Dingen oder unerzählten Geschichten werden.

Vielleicht war es aber auch ihre eigene

Geschichte, insbesondere ihre Flucht während sich

der Krieg über Exjugoslavien ausbreitete, die sie

sensibilisierte, verborgene Spuren in der jeweils

vorhandenen Human-Geographie zu entdecken. Die

Künstlerin selber nennt es ihre "Suche nach

Roland Barthes 'Punktum' in der Geographie der

Städte".



Ihre Videobilder sind wie Schnappschüsse

angelegt, die sich entfalten, und die über die

Zeit bedeutungsvoll werden. Sound und Text

arbeiten komplementär und assoziative zu den

Bildern und sie stammen häufig von vielfältigeren

Quellen. Wenn sie auf den früheren

transatlantischen Sklavenhandel in ihrem Film

"Sweet Home" hinweist, der mit den

Zuckermanufakturen in Bristol eng verbunden war,

oder in "New Town Future Film" auf die alten

verrottenden giftigen Wracks im Newton Creek,

einem Teil des NewYorker East River, oder wenn

sie auf die Geschichte eines alten verfallenen

jüdischen Hauses in Wien hinweist ("I want to get

out"), benutzt die Künstlerin nie einen

traditionellen Dokumentar- oder Erzählstil.

Stattdessen vereinen die meisten Filme multiple

audio-visuelle Ebenen, die dem Zuschauer mehrere

Lesarten ermöglichen, entweder den vielfältigen

ausgelegten Spuren und Zitaten in möglichst text-

und bildnaher Lektüre zu folgen oder sich den

eigenen Assoziationen zu Bildern und Ton

hinzugeben.



Mit ihrem Film "U Ratu I Revoluciji / In War and

Revolution" geht sie zurück nach Kroatien um ihre

Großmutter zu besuchen, und sie verfolgt die

Spuren eines Buches über Erziehung während des

Widerstandes gegen die Nazi-Okkupation, das ihr

Großvater verfasst hatte. Das Buch wurde während

des politischen Umbruchs und des Krieges in den

frühen 90er Jahren in Kroatien als "kommunistisch

und ungeeignet" abgestempelt und verschwand. Die

schwindende Erinnerungen ihrer Großmutter werden

zur Metapher für jene verlorenen Erinnerungen der

Vergangenheit, wenn Bücher aus den Bibliotheken

beseitigt werden.



Die Künstlerin wird in das Screening einführen

und freut sich darauf am Ende ihre Arbeit zu

diskutieren. Kuratiert von Klaus W. Eisenlohr.

Eintritt: 4,-



Artist Link:

http://www.anabilankov.com/

Links:

Directors Lounge http://www.directorslounge.net

Richfilm http://www.richfilm.de/currentUpload/

Z-Bar http://www.z-bar.de

