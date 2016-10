-°*°- Don. 27. Oct - Urban Research Screening ­ Spectra of Space -°*°-

Directors Lounge Screening

Urban Research - Spectra of Space

Thursday, 27 October 2016

21:00 ,

Z-Bar ,

Bergstraße 2,

10115 Berlin-Mitte



The idea of scale in architectural contemplations

reflects on the meaning of the space, also scale

connects with urban topology and contemporary

ideas of social geography. Social, political, or

personal impacts may be seen differently if seen

from different point of views: looking from a

global, national, municipal, personal,

community-based or journalistic point of view.

These new films create spatial contemplations or

film essays from Chicago, San Francisco, Berlin,

New York, Canada, from a historical literature

connection (Kerouac) or even the virtual space of

a Si-Fi film series.

The screening presents a diversity of films

connected with architecture, urban space and

landscape from documentary to experimental, and will create an interesting

visual dialogue about urban space in film.



Program:

Sylva Fern, Scales in the Spectrum of Space, 7:21 US 2015

David de Rozas, They want to give it a name, 8:45 US 2014

Lynne Sachs, Drift and Bough, 6:35 US 2014

Hans Georg Esch, Airport Berlin Brandenburg Willy Brandt, 4:49 DE 2014

Rhayne Vermette, Les Châssis de Lourdes, 18:22 CA 2016

LJ Frezza, The Neutral Zone 4:54 US 2015

Benna, short movie #2, 6:52 IT

Laura Kraning, Port Noir 10:44 US 2014

Luis Valdovino, Dan Boord, Not Enough Night, 7:50 US 2008



