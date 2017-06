-°*°- Morgen : - Directors Lounge Screening - Thanos Chrysakis - Amber Gaze -°*°-

<http://directorslounge.tumblr.com/post/159685203122/directors-lounge-screening-thanos-chrysakis-amber>Directors

Lounge Screening

Thanos Chrysakis

Amber Gaze

Donnerstag, 27. April 2017

21:00

Z-Bar Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte





Der Künstler, Musiker und Komponist Thanos

Chrysakis, geboren in Athen, lebte für sechzehn

Jahre in London, bevor er 2015 nach Minsk,

Weißrussland zog. Er ist ausgebildeter Musiker,

der international auf Festivals, in Konzerthallen

und in alternativen Kunstorten spielt. Da er

immer eine starke Beziehung zu den visuellen

Medien hatte, und macht er auch seine eigenen

Videos oder findet andere Künstler für

audiovisuelle Zusammenarbeit. Seit 2007 führt er

die Musik-Edition 'Aural Terains', die auf

elektroakustische, komponierte und improvisierte

Musik spezialisiert ist.



Das Programm präsentiert folglich Filme des

Komponisten/Musiker Thanos Chrysakis. Dazu

gehören seine eigenen Filme und die

Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Félix

Brassier.



In unserer Wahrnehmung von Video oder Film, bzw.

von Audiovisuellen Medien, leitet der Sound die

Bilder. Sound erzeugt die Kontinuität von Raum

und Zeit, oder dessen Unterbrechung, mehr als

jeder visuelle Effekt, dabei gelangt das

Sound-Editing in konventionellen Filmen jedoch

selten an die Oberfläche unserer

Sinneswahrnehmung. Chrysakis dagegen liebt es mit

den Schwellen unserer Wahrnehmung zu spielen, mit

der Zerbrechlichkeit oder der Mehrdeutigkeit von

Sounds und mit den Grenzen der Erkennbarkeit

verschiedener Geräusche. Die Bilder seiner Filme,

und auch denen von Brassier, spielen daher auf

der Bildebene mit Ambiguität, auf eine

wesensverwandten Weise zu den Sounds von

Chrysakis. Das Visuelle mag teilweise sogar

einige Funktionen erfüllen, die sonst der

Filmmusik zukommt: die Kontinuität von Raum und

Zeit herzustellen. Um es kurz zusammenzufassen,

der Strom mehrdeutigen Bewußtseins zwischen

industriellen urbanen Räumen und den

träumerischen Imaginationen den die Filmbilder

erzeugen, sind ein Produkt eines raffinierten

Gleichgewichtes des Sound- und Filmschaffens von

Thanos Chrysakis.





