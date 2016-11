// Reboot Konzert//Poetisches Café//Forum//Konzert mit Projektion Mapping//

Konzert



Reboot



Freitag, 04.11.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Die von Kompositionstudierenden der Musikhochschulen Stuttgart und Köln ins Leben gerufene Konzertreihe REBOOT versteht sich als experimentell angelegter Konzertrahmen, in welchem das vielfältige Interessenspektrum einer jungen Generation von Komponierenden definiert werden soll. Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene Kompositionen, deren Fokus sich klar auf die interdisziplinäre Verknüpfung von tradiertem Instrumentarium, Performance sowie Live-Elektronik und Video richtet.







Mit Studierenden der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart & der Hochschule für Musik und Tanz Köln







Komponisten*innen im Programm:



Philipp Krebs, Sara Glojnaric, Adrian Laugsch (Stuttgart)



Niclas Thobaben, Jakob Lorenz (Köln)







Poetisches Café



Kunsthandwerk trifft Lyrik



Sonntag, 06.11.2016, von 11:00 bis 18:00 Uhr



GEDOK-Galerie







Die Künstlerinnen der angewandten Kunst laden wieder ein zum Poetischen Café:



Vierzehn Künstlerinnen verzaubern Sie mit ihren Werken. Feine Spitze, weiche Wolle, zarte Papiere, ob für die Wand oder für den Finger, aus Silber oder Gold ... GenieÃen Sie alles bei Kaffee und süÃen Stückchen.



Poetische Spitzen erwarten Sie jeweils um 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr von den Literatinnen der Gedok Stuttgart.







Es freuen sich auf Ihren Besuch:



Tatjana Seehoff (Gefilztes), Ulrike Rinnert (Mode), Simone Leister (Papierkunst), Heide Baur, Ulrike Grigorieff, Karen Philipp, Cornelia Sautter (Schmuck), Marlies Birkle, Helga Danzer, Carmen Kotarski, Gabriele Loges, Sylvia von Keyserling, Jutta Weber-Bock, Joan Weng (Literatur)







Workshop



Forum für künstlerischen Austausch



Dienstag, 08.11.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für künstlerischen Austausch bietet eine Plattform für bildende Künstlerinnen und Künstler, sowohl eigene Arbeiten, Mappen, Ideen und Konzepte vorstellen zu können als auch Einblick in die Praxis anderer Künstler mit ihren Arbeiten und Vorgehensweisen zu bekommen. Es bietet die Möglichkeit, Rückmeldung über die eigene Arbeit zu erhalten und mit anderen in einen Dialog zu treten. Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums Künstlertum werden diskutiert. In kontinuierlichen Treffen kann die Entwicklung der jeweiligen Projekte verfolgt werden, Interessierte können aber auch jederzeit einsteigen.



Das Forum wird von der Künstlerin Ingrid Schütz moderiert.







Info: Ingrid Schütz, Tel 0711/674 98 04







Konzert mit Projektion Mapping



Mayu Fujii & Reactive Ensamble



Donnerstag, 10.11.2016, um 20 Uhr



GEDOK-Galerie







Dieses Projekt stellt eine Verbindungsforschung dar zwischen Klang und Bildfarbe. Auf der Bühne entwickeln sich parallel zweierlei Situationen: Während die Musikerin die Noten interpretiert, wird sie gleichzeitig zur Projektionsï¬Ã¤che für ein durch die Musik generiertes Bild, eine Art von Farbskulptur, die Farbe mit verschiedenen Materialen verbindet. Die Stück verbinden Klavier, Live-Elektronik und Projektion Mapping.







Remmy Canedo (1982, Chile) - REACTIVE ENSAMBLE - Electronics Realization



ist Komponist und Computer Music Designer. Er absolvierte ein Bachelorstudium der Komposition an der Universidad de Chile. Im Jahr 2009 erhielt er ein DAAD-Stipendium und setzte sein Studium in Deutschland fort. Er schloss ein Master- und Konzertexamen in Komposition und Computermusik bei Prof. Marco Stroppa an der Musikhochschule Stuttgart ab. Zur Zeit absolviert er die Cursus 2 Formation pratique à l'informatique musicale am Ircam Centre Pompidou.







Mayu Fujii (1986, Japan) - Klavier



begann das Klavierspiel mit drei Jahren. Es folgt ein Bachelor-Musik-Studium am Kobe College, Japan. Nachdem sie bei mehreren Musikwettbewerben den ersten Preis gewann, kam sie 2009 nach Deutschland und studierte an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. S. Rudiakov und Prof. F. Wiek Klavier. Nach dem Master Abschluss folgte ebenfalls an der Musikhochschule Stuttgart das Studium Jazz Klavier und Neue Musik.







UKB: 8,- / 5,- EUR







