Herzliche Einladung



zur 26. Ausgabe von "radioSCHAUen" im Freien Radio fuer Stuttgart am

10.12.2016



Radio live! Mit Publikum!

Samstag, 10. Dezember 2016 19:00 Uhr



radioSCHAUen #26 – Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



„Les Braves Cons“ – Chansons/Jazz



Les Braves Cons (in etwa: Die tapferen Trottel) gibt es seit 1999.

Benannt hat sich das Stuttgarter Quartett nach Georges Brassens Chanson

"Quand les cons sont braves" (Wenn die aersche brav sind).

Die hintersinnig-kritischen Chansons von Georges Brassens und deren

Wurzeln im swing manouche à la Django Reinhardt bilden den musikalischen

Ausgangspunkt der »Braves Cons«. Das Repertoire erweiterte sich jedoch

bald um Kompositionen von Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Georges

Moustaki, Claude Nougaro und anderen. Die Stuecke werden neu arrangiert,

interpretiert und rhythmisch intensiviert. Neben den frankophonen

Chansons gehoeren auch Jazzstandards − teilweise mit franzoesischen

Markus Hallstein: Gesang

Holger Renz: Gitarre

Kai Schneider: Gitarre,

Oliver Biella: Kontrabass



Publikum erwuenscht! Eintritt frei!

Einlass 18.30 Uhr



Freies Radio fuer Stuttgart

Stoeckachstr. 16a, 1. Stock

Eingang in der Heinrich-Baumann-Str.



http://www.lesbravescons.com

http://www.radioschauen.freies-radio.de



Mit freundlicher Unterstuetzung der Stadt Stuttgart



