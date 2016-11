13.11., 14 h Philosophisches Café: "Macht", radioSCHAUen #25

Von FRS Öffentlichkeitsarbeit am 06. November 2016 um 13:46

Herzliche Einladung



zur 25. Ausgabe von "radioSCHAUen", dem Liveformat im Freien Radio fuer

Stuttgart am 13.11.2016.



Sonntag, 13. November 2016 14:00 Uhr



radioSCHAUen #25 â Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



Philosophisches Café, Teil 2:

"Macht" â Vortrag, Diskussion und Musik



Was ist Macht? Ist sie eine menschliche Grundkonstante oder kann es auch

eine menschliche Gesellschaft ohne Macht geben? Was ist der Unterschied

zwischen Macht und Gewalt? Ist Macht etwas Gutes oder etwas Boeses?

Der Vortrag fuehrt in einem kurzen Rueckblick zu den Machttheorien des

20. Jahrhunderts, die mit Namen wie Max Weber, Michel Foucault, Hannah

Arendt u.a. unzertrennlich verbunden sind. Als Basis wird das kleine

Buechlein "Was ist Macht?" von Byung-Chul Han verwendet. Emanuel

Grammenos laedt nach der Einfuehrung zur Diskussion ein.

Das Trio »Zone3« kommentiert zur Auflockerung mit Jazzimpressionen.



Die Reihe »Freiheit â Macht â Wuerde« ist eine aus drei Vortraegen

bestehende Vortragsreihe des jungen Stuttgarter Philosophen Emanuel

Grammenos, deren zentrales Anliegen es ist, den modernen Menschen und

seine Rolle in der heutigen Welt besser zu verstehen.

Damit dies moeglich wird, verfolgt Grammenos die

historisch-philosophischen Straenge, die zu unserer aktuellen

westlich-demokratischen Gesellschaftsordnung und ihrer

Begriffsverwendung gefuehrt haben. Die drei Begriffe Freiheit, Macht und

Wuerde drehen sich dabei zentripetal um unser modernes Verstaendnis des

Menschen sowie seiner Rechte und Pflichten in einer pluralistisch

demokratischen Gesellschaft.



Publikum erwuenscht! Eintritt frei!

Einlass 13.30 Uhr



Freies Radio fuer Stuttgart

Stoeckachstr. 16a, 1. Stock

Eingang in der Heinrich-Baumann-Strasse



http://www.radioschauen.freies-radio.de

http://www.facebook.com/events/562616423932420/



Freies Radio fuer Stuttgart

Oliver Herrmann

Oeffentlichkeitsarbeit



