13.5. Ausstellungsvergütung/honorar

Von Wolfram Isele am 29. März 2017 um 14:41

Ausstellungs-Vergütung/-Honorar: Zwei Seiten einer Medaille



Info- und Diskussionsveranstaltung



Wann | Wo

am 13. Mai 2017, 12.00 – 16.00 Uhr

Württembergischer Kunstverein

70173 Stuttgart, Schlossplatz 2

Programm

• 12.00 Uhr

Anfahrt, Kaffee und Snacks

• 12.30 Uhr

Begrüßung und Tagesüberblick

Markus Köck,

Landesvorsitzender der Fachgruppe Bildende Kunst in ver.di Baden-Württemberg

• 12.45 Uhr

Ausstellungshonorare – Rückblick und Erfahrungsaustausch

Wolfram Isele,

ehem. langjähriges Mitglied des Bundesvorstandes der Fachgruppe Bildende Kunst in ver.di

• 13.30 Uhr

Ausstellungshonorare: das Berliner Modell

Heidi Sill,

Sprecherin des bbk Berlin

• 14.00 Uhr

Ausstellungsvergütung, Urheberecht

Wolfgang Schimmel,

Urheberrechtler, ehem. Gewerkschaftssekretär bei ver.di



• 15.00 Uhr

Podiumsdiskussion mit

• Prof. Cordula Güdemann, ABK Stuttgart

• Heidi Sill , Sprecherin des bbk Berlin

• Wolfgang Schimmel, Urheberrechtler

• Manfred Kern MdL, kulturpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag Baden-Württemberg

• N.N. – CDU

• N.N. – SPD

• 16.00 Uhr

Ende der Veranstaltung



Anmeldung

ver.di Baden-Württemberg

Fachbereich 8 Medien Kunst und Industrie

Dagmar Mann

70009 Stuttgart, Postfach 101045

oder

dagmar.mann verdi de