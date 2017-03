15.3., "x-freie Nahrung", Performance Susa Ramsthaler (radioSCHAUen #29)

zur 29. Ausgabe von "radioSCHAUen" im Freien Radio fuer Stuttgart am

15.3.2017.



Radio live! Mit Publikum!

Mittwoch, 15. Maerz 2017 20:00 Uhr



radioSCHAUen #29 – Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



X-freie Nahrung – Performance, Susa Ramsthaler



Die Performance X-freie Nahrung ist eine Travestie – eine Uebertragung

des narrativen Textes „Das kunstseidene Maedchen“ (Irmgard Keun) aus dem

fruehen 20. Jahrhundert in die Gegenwart.

Sie umfasst tanz-theatrale und performative Darstellungsweisen und

beleuchtet aus ironisch-kritischer Perspektive den

gesellschaftspolitischen Umgang mit Ernaehrung in der westlichen Welt.



In den letzten Jahren hat die x-freie Nahrung im Warenangebot

wohlhabender Laender deutlich zugenommen. Nach dem mit der Herausbildung

der gruenen Partei verknuepften Bio-Boom seit Ende der 80er Jahre, gab

es in den letzten fuenfzehn Jahren eine rasante Entwicklung aller

moeglicher Methoden und Techniken, um sich erlesen und

gesundheitsbewusst zu ernaehren und auch kochen zu koennen. Im Zuge

diverser, sich abwechselnder Diaetmoden entstand dabei auch die

Erzeugung und Vermarktung x-freier Produkte.

Waehrend also einerseits viele Menschen verhungern, geht andererseits

der alltaeglich Lebensmittelverzehr weg vom Fastfoodburger hin zum

veganen (d.h. milchfreien) Kaese. Wieviel Aufmerksamkeit und Status

erhaelt Nahrung von uns, wenn die Grundversorgung mit dem Notwendigsten

gesichert ist?

Die Auswahl von Nahrungsmitteln dient sowohl zur Abgrenzung von

Unwissenden, zur Identitaetsstiftung, zur Gruppenbildung als auch zur

Freizeitgestaltung. Nahrungsmittel sind Anlass zur Sorge, zur

Selbstbeobachtung, zur Disziplin, zur Demonstration von Natur- und

Tierliebe. Ihre Funktion kann des Weiteren gesellschaftspolitisch in den

Kontext von Beschaeftigung bzw. Ablenkung von anderen Themen und

Buergerbeteiligung gestellt werden.



Ausgehend von einer performativen Lesung des Originalromans in der

Galerie Oberwelt im Mai 2016 werden in einer Weiterentwicklung

Strukturen des Romans uebernommen und mit zeitgenoessischen Themen

gefuellt. Dabei werden sowohl performative Bewegungsablaeufe genutzt als

auch Texte gesprochen und gesungen. Der Performanceraum wird durch

wenige Objekte und Videoprojektionen gestaltet.

Video und Ton: Oliver Herrmann



