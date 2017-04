20.04. Fotografie Workshop im Studio, Abendkurs, 18:30- 22:00 Uhr.

Von Gero Gröschel am 06. April 2017 um 00:09

*Liebe Freunde der Fotografie !*



Für alle fotointeressierten Menschen, die Studioluft schnuppern wollen,

biete ich einen Workshop mit Model in meinem Atelier.*Donnerstag,

20.04.2017*, Porträt und Fashion im Studio. *Workshop*, Abendkurs,

18:30- 22:00 Uhr. Kosten: 85,- Euro. Max. 5 Teilnehmer. Model: Sabrina

Ort: mein Fotostudio in Fellbach Bei diesem Workshop im Fotostudio

werden wir uns mit der Modelfotografie von Porträt bis Fashion

beschäftigen. Anhand verschiedener Sets und mit Hilfe unseres Models

erkläre ich, wie ich im Studio arbeite und wie meine Bilder entstehen.

Der Schwerpunkt wird auch bei diesem Workshop wieder auf der

Lichtführung im Studio liegen. Wir bauen die Sets gemeinsam auf und

setzten das Licht. Nach meinen Testbildern sind die Fotografen an der

Reihe, ihre Bilder zu machen. Es wird einzeln fotografiert, so dass

jeder Teilnehmer individuell mit dem Model arbeiten kann. Der Workshop

eignet sich auch für Studio-Neulinge. Das Beherrschen der eigenen Kamera

wird vorausgesetzt. Mehr Infos, Programm+ Anmeldung gibt es hier:

http://www.geroart.com/fotoworkshops/ *Man sieht sich ! Viele Grüße, Gero *--

