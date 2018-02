22.2. Das Blaue Zimmer, live im Freien Radio

Von Freies Radio Für Stuttgart am 16. Februar 2018 um 14:57

Donnerstag, 22. Februar 2018 21:00 Uhr



radioSCHAUen 37 – Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



"Das Blaue Zimmer" - Electro

Live im Gasthof Krone



Wir sind halt a bissl grob... aber wir koennen auch anders!

Auf die Fresse Baesse, frickelige Beats und eine Stimme, die keine

Effekte noetig hat. Damit beackern wir das weite Feld der elektronischen

Musik - von fluffig bis druffig. Lieber Midi als Mixing und lieber Seele

als Autotune. Improvisationen bei der live-performance sind Pflicht und

so ist jeder gig was anderes...

Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und nach anfaenglichem

Improvisieren haben wir im Winter 2013 angefangen, elektronische Stuecke

auszuarbeiten. Inzwischen haben wir ein Demo online, ca. 90 min Programm

mit ausschließlich eigenen Liedern und unsere ersten Auftritte hinter uns.



Freak Orlando (Gesang) und Bodo Boson (Musik)



http://www.das-blaue-zimmer.de

http://www.soundcloud.com/das-blaue-zimmer



Publikum erwuenscht! Eintritt frei!

Einlass 20.30 Uhr



Freies Radio fuer Stuttgart

Stoeckachstr. 16a, 1. Stock

Eingang in der Heinrich-Baumann-Str.



Facebook

http://www.radioschauen.freies-radio.de

Freies Radio fuer Stuttgart

Oliver Herrmann

Oeffentlichkeitsarbeit



Antenne 99.2|Kabel Stuttgart 102.1|Livestream http://www.freies-radio.de



http://www.facebook.com/FRS99.2