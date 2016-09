23.09., 19 Uhr - Palermo Galerie

Von Ute von Heubach am 21. September 2016 um 11:11

Ute Zeller von Heubach

SECOND COMING



Eröffnung: Freitag, 23.09.16, 19 Uhr



Ausstellungsdauer: 23.09.16 - 22.10.16

Palermo Galerie, Olgastr. 82, 70182 Stuttgart, geöffnet: Mi - Fr, 17 - 19 Uhr





Die Ausstellung SECOND COMING von Ute Zeller von Heubach ist die Fortsetzung der im Juli im Palermo gezeigten Ausstellung LULLABY. War die Bilderserie im ersten Teil zu einem in sich geschlossenen Raum installiert, wird sie dieses Mal als sich drehendes Rad in Bewegung gesetzt. Ergänzt wird die Präsentation am Eröffnungsabend durch verschiedene Musikinstallationen von Vincent Wikström, Ivan Syrov, Hugo Meder und Friedrich Hensen.



"Ute Zeller von Heubach entzieht ihre Einzelausstellung dem gängigen und weltweit durchgesetzten Schema, wonach Bilder an Wänden präsentiert und so gehängt werden, dass bei einem Rundgang jedes Werk für sich gewürdigt werden kann. Die Arbeiten befinden sich nicht in einer "klassischen" Hängung an den Wänden, sondern werden zu einer malerischen Skulptur zusammengefasst, die zudem als kinetisches Objekt den Raum in Beschlag nimmt. Eine Malereiausstellung wird zur Installation. Den Betrachterinnen und Betrachtern ist es nicht sich selbst überlassen, einen Spaziergang entlang der Bilderreihe zu machen, sondern sie werden mit einem neuen Ausstellungsdesign konfrontiert, bei dem das Tempo des Betrachtens plötzlich vorgegeben wird. Sie können nicht mehr selber bestimmen, wie lange und intensiv sie eine Arbeit ansehen, denn sie geht unaufhaltsam weiter und verschwindet nach oben oder unten. Wie bei einer Videoarbeit unterliegt es nicht mehr allein der Entscheidung des Betrachters, wie lange er vor der Arbeit verweilen will. Die Drehung des Rades gibt den Rhythmus des Betrachters vor. Den Besucherinnen und Besuchern wird nicht nur das Rätsel aufgegeben, was es mit dieser Malerei auf sich hat, sondern auch, was es für die Malerei bedeutet, so präsentiert zu werden."

Aus: Dr. Berthold Naumann, Im Wunderland der Malerei, Stuttgart 2016



Zur Ausstellung erscheint die Publikation "little fluffy clouds".







Ausstellungsansicht der Präsentation LULLABY, Juli 2016