25.-27. November: Schorndorfer Kunstmarkt

Von Rebecca Uhl am 24. November 2016 um 11:50

34. Schorndorfer Kunstmarkt und Vorstellung der Schorndorfer Edition 27







Am kommenden Wochenende lockt der Schorndorfer Kunstmarkt, veranstaltet von

Kulturforum Schorndorf in Kooperation mit dem Kunstverein Schorndorf, wieder

zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Daimlerstadt. Die Eröffnung

findet am Freitag, 25. November 2016 um 20 Uhr in der Q Galerie für Kunst

Schorndorf statt. Nach einem Grußwort des Bürgermeisters Thorsten Englert

wird Hardy Langer die Schorndorfer Edition 27, gestaltet von Walter Krieg,

vorstellen. Die Öffnungszeiten des Schorndorfer Kunstmarktes sind am

Freitag, 25. November von 20 bis 22 Uhr sowie am Samstag, 26. November und

Sonntag 27. November jeweils von 11 bis 17 Uhr.



Der Schorndorfer Kunstmarkt ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der

Region. Er bietet den Besucherinnen und Besuchern einen idealen Rahmen, sich

von der geballten Qualität der hiesigen KünstlerInnenszene einen Eindruck zu

verschaffen, mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt zu

treten und deren Arbeiten zu erstehen. In diesem Jahr sind mit dabei:

Andreas Heinrich Adler, Bertold Becker, Barbara Bucher, Renate Busse,

Bernard Czychi, Anna Eiber, Notburga Eiber, EBBA Kaynak, Hardy Langer,

Rüdiger Penzkofer, Annette Schock, Dorothea Schütz, Marlies Spiekermann,

Christiane Steiner, Wlodzimierz Szwed, Christoph Traub, Barbara Wittmann und

Gez Zirkelbach.



Traditionell wird am Schorndorfer Kunstmarkt die Schorndorfer Edition

präsentiert. Die 27. Ausgabe gestaltete in diesem Jahr Walter Krieg. Die

Kaltnadelradierung mit dem Titel ‚Die weis(s)e Krähe‘ liegt in einer Auflage

von 50 Blatt vor und kann ab der Eröffnung des Kunstmarktes in der Q

Galerie für Kunst Schorndorf und in der Geschäftsstelle des Kulturforum

Schorndorf erworben werden.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Ihr Kulturforum Schorndorf