30. Filmwinter Stuttgart - Helfer gesucht!

Von Gertraud Johne am 11. November 2016 um 14:47

*Der Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media sucht dich als

HELFER!*



Zeitraum: *9.1.2017- 29.1.2017*



Für ein paar Stunden oder die ganze Festivalzeit



Unser internationales Festival für Film- und Medienkunst freut sich auf

jede/n, die/der gerne bei einem etablierten und gleichzeitig sehr

familiären Festival mit internationalen Gästen dabei sein möchte.



Ganz konkret suchen wir:



-Aufbauhelfer



-Saaldienste



-Gästebetreuung/Infostand



-Cateringbetreuung



-Fahrer (Führerscheinklasse B)



-Aufsichten



-Abbauhelfer



Helferbescheinigung, kostenloser Festivalpass, tolle Zeit: Sei dabei!



Wir vergeben auch KURZPRAKTIKA!



300. Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media – Mut zur Lüge!



18.1.2017-22.1.2017 in FITZ!, tri-bühne, Haus der Geschichte



Ausstellung Expanded Media 19.1.2017-29.1.2017 im Kunstbezirk



http://www.filmwinter.de



Melde dich bei Gertraud Johne:



helfer wand5 de <mailto:helfer wand5 de>



oder ruf an: 0711 99 33 980



--



30. Stuttgarter Filmwinter - Festival for Expanded Media

18.-22.01.2017

http://www.filmwinter.de

http://www.media-space.org

http://www.facebook.com/filmwinter



Veranstalter / Organiser

Wand 5 e.V.

Hackstrasse 89

70190 Stuttgart

+49 711 99 33 98 0

wanda wand5 de

http://www.wand5.de