6.5., Finissage PRAXIS - Collage. Fotografie. Installation. Malerei. Skulptur. Video.

Von Oliver Herrmann am 01. Mai 2017 um 07:43

21.4. bis 6.5.2017

PRAXIS

Collage. Fotografie. Installation. Malerei. Skulptur. Video.



Finissage: 6. Mai 2017, 19 Uhr

mit einer Performance von Gabrielle Zimmermann



Neun Stuttgarter Künstler_innen zeigen ihre Arbeiten in einer ehemaligen

Arztpraxis am Ostendplatz in Stuttgart:



10 Jahre Künstlergrupe "Tränenbrot":

Hartmut Hörmann, Julia Schubart, Michael Bergold, Ralf Ruh

zusammen mit:

Oliver Herrmann, Anke Hoffmann, Tajana Marcinko, Uta Schock, Gabrielle

Zimmermann



PRAXIS, Landhausstraße 166 (Ostendplatz), 70188 Stuttgart



Lageplan:

http://www.openstreetmap.org/way/123767144#map=19/48.78594/9.20781



--

Unbenanntes Dokument

------------------------------------------------------------------------

Oliver Herrmann | mail oherrmann de <mailto:mail oherrmann de> |

http://www.oherrmann.de <http://www.oherrmann.de>