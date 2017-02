Abschlussveranstaltung des Projekts Waschküche

Von Sylvia Winkler am 01. Februar 2017 um 17:55

Stephan Köperl, Harry Walter, Sylvia Winkler



Einladung zur Abschlussveranstaltung des Projekts Waschküche



am Samstag, 4. Februar 2017 um 16 Uhr

an der Waschküche auf dem Stuttgarter Galgenbuckel



- Präsentation einer Publikation

- Enthüllung einer Gedenkplakette

- Filmvorführung

- Kaffee und Kuchen



Die Waschküche befindet sich zentral zwischen den sogenannten Eisenbahnerhochhäusern in Stuttgart-Nord. Zugang zum Gelände über Ecke FriedhofstraÃe/MönchstraÃe.

Anfahrt mit der Stadtbahnlinie U12, Haltestelle: Pragfriedhof oder Milchhof



Koordinaten: 48°47â31.19â³N 9°11â14.92â³E



Der Ort, an dem Joseph Süà Oppenheimer, Finanzberater des Herzogs Karl Alexander von Württemberg, im Jahre 1738 vor Tausenden von Zuschauern als Opfer eines Justizmordes hingerichtet wurde, der Stuttgarter Galgenbuckel, ist heute von vier Hochhäusern mit atemberaubender Aussicht besetzt. Auf einer Art Landzunge stehen sie wie vorgeschobene Beobachter im Feindesland. Hinter ihnen: der Pragfriedhof, der Judenfriedhof, die Wagenhallen, die Gedenkstätte, das Nordbahnhofviertel. Vor ihnen die Zukunft in Form des Europaviertels und des noch im Entstehen begriffenen GroÃprojekts Stuttgart 21.Im Zentrum dieser zur WolframstraÃe abfallenden Geländeerhebung befindet sich - ziemlich genau dort, wo bis 1788 der sogenannte Alchemistengalgen stand - seit Mitte der 1950er Jahre ein pavillonartiges Gebäude, in dem neben einigen Garagen eine Waschküche samt HeiÃmangelstube untergebracht ist. Ein Zufall, der einige Künstler 2013 auf die Idee brachte, diesen komplett vergessenen Ort und seine nähere Umgebung durch eine Reihe von Veranstaltungen wieder ins Gedächtnis der Stadt zurückzurufen. Zum Abschluss dieser Reihe erscheint nun eine Publikation. Sie bietet in ihrem Kartenteil einen Ãberblick über einige historische und aktuelle Besonderheiten dieser Gegend sowie eine Dokumentation der künstlerischen Aktionen vor Ort.



Mehr: http://galgenbuckel.bplaced.net/wordpress/ <http://galgenbuckel.bplaced.net/wordpress/>