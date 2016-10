„Die Konsequenz(en) der Kunst“ Eine vierteilige Veranstaltungsreihe in der AdBK N ürnberg

Von Petra Meyer am 24. Oktober 2016 um 13:21



âDie Konsequenz(en) der Kunstâ



Eine vierteilige Veranstaltungsreihe.





Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

Aula, Bingstr. 60, 90480 Nürnberg



Im Wintersemester findet die im Juli gestartete Reihe âDie

Konsequenz(en) der Kunstâ ihre Fortsetzung. Ausgangspunkt ist Alenka

ZupanÄiÄs Vorschlag, den Begriff der Konsequenz als MaÃstab des eigenen

Denkens und Handelns anzusetzen. Statt schlicht auf die

gesellschaftliche Eingemeindung der eigenen Taten, auf ihre Relevanz zu

hoffen, sollten sich diese vielmehr anhand der Konsequenzen ausrichten,

die sie in sich tragen. Mit ZupanÄiÄ lässt sich in diesem Sinne auch

nach der/den Konsequenz/en der Kunst fragen, nach ihren Folgen ebenso

wie nach ihrer Folgerichtigkeit.



27. Oktober 2016, 19 Uhr: Panel II



âDemonstrationen von Konsequenz(en)â



Mit Paul Feigelfeld (Lüneburg/Berlin), Rachel OâReilly (Arnheim/Berlin)

und Susanne M. Winterling (Offenbach/Berlin)*



*



Das zweite Panel beschäftigt sich mit den "Demonstrationen von

Konsequenz(en)". Die Konsequenz(en) des Politischen sind deutlich

spürbar, wo Staaten ihre BürgerInnen oder â heute kaum weniger virulent

â ihre Nicht-BürgerInnen regieren. Wie aber können die Konsequenzen

einer politischen Form demonstriert werden, die sich jenseits oder sogar

im bewussten Abseits solcher offiziellen Politikformen zusammensetzt?

âDemonstrationen von Konsequenz(en)â bringt drei Diskutierende zusammen,

die in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern Momente politischer Konsequenz im

Jenseits des institutionell Politischen erproben: Im Schreiben, im

Lehren, der Medientheorie, den bildenden Künsten u.a. testen sie die

spezifischen Kapazitäten ihrer Medien für kritische Konsequenz(en).



-----



16. November, 19 Uhr: Panel III



âDie Konsequenz(en) der Geschichteâ



Mit Eva Kernbauer (Wien), Sven Lütticken (Amsterdam) und Holger Kube

Ventura (Tübingen)*



*



Wie geschichtsvergessen oder wie geschichtsversessen muss oder darf

künstlerisches Handeln heute sein, um als konsequent gelten zu dürfen?

Der Begriff Geschichte kann hierbei ganz Unterschiedliches meinen, sei

es die âgemeinsam geteilte Vergangenheitâ, die âindividuell unmittelbar

erlebte Handlungâ (Y. Dziewior) oder etwa das Modell einer zeitlichen

Folgelogik. Folgte der Imperativ des Zeitgenössischen in und seit der

Moderne noch dem Bruch mit der Vergangenheit, fragt sich nunmehr, ob

künstlerisches Handeln sich heute allein aus der Kunst â aus der

Relevanz für die Kunst â rechtfertigen lässt oder ob sich künstlerische

Praxis nicht auf ihre Folgehaftigkeit zu verpflichten hat. Auf einer

ganz basalen Ebene wird also der doppelte Dualismus von Gegenwart und

Geschichte, von Relevanz und Konsequenz reflektiert.



-----



23. November, 19 Uhr: Panel IV



âOn the question of Consequencesâ



Abschlussvortrag mit Alenka ZupanÄiÄ (Ljubljana)



âDie Natur ist gegeben. Aber was sie von der Physik unterscheidet, ist,

dass die Physik es Wert ist, über sie zu sprechen, und dass Diskurse in

ihr Konsequenzen haben, wohingegen jeder weiÃ, dass kein Diskurs

irgendeine Konsequenz in der Natur zeitigt, weswegen wir so dazu neigen,

sie zu lieben.â (J. Lacan) Ausgehend von Lacans Aussage wird Alenka

ZupanÄiÄ den Begriff der Konsequenz diskutieren, um das Verhältnis von

Natur und Physik auf die Situation der Kunst zu übertragen. Dass groÃe

Kunstwerke einen Widerhall finden, der über die Kunst hinausweist,

scheint offensichtlich. Aber dieser Widerhall sollte nicht mit

Konsequenz verwechselt werden. Könnte es sein, dass nur diejenigen

Formen des künstlerischen Denkens, die Konsequenzen in der Kunst haben,

signifikanten Widerhall auch auÃerhalb der Kunst finden?



Abschlussvortrag von Alenka ZupanÄiÄ (Ljubljana) in englischer Sprache.



Konzeption:



Prof. Dr. Lars Blunck, Professor für Kunstgeschichte, AdBK Nürnberg



Prof. Dr. Kerstin Stakemeier, Professorin für Kunsttheorie und

-vermittlung, AdBK Nürnberg



Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg



Aula | Bingstr. 60 | 90480 Nürnberg



Tel 0911 9404 0 | Fax 0911 9404 150



info adbk-nuernberg de | http://www.adbk-nuernberg.de







--

Petra Meyer // Ãffentlichkeitsarbeit //