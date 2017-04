„fields of vision" 18.-22. April 2017 das internationale Performance Art Festival + workshop / Reutlingen / Tübingen

Von FrankFIERKE am 05. April 2017 um 10:42



âfields of visionâ Vom 18.-22. April 2017 in Reutlingen & Tübingen

internationale Performance Art Festival

Performance Festival <http://www.hoffmann-kunst.de/Festival/fov.html> >> http://www.hoffmann-kunst.de/Festival/fov.html <<



Eröffnung 18. April 2017 19:30

im LAG TheaterPädagogikZentrum, Reutlingen.



KuÌnstlerbund Galerie, TuÌbingen, 10. April 2017 bis 14. Mai 2017

Ausstellung âfields of vision - realität und visionâ, 6 Positionen - 6 KuÌnstlerinnen aus SuÌdost Asian und Deutschland



Workshops Reutlingen, 18.-20. April 2017

im LAG TheaterPädagogikZentrum, Reutlingen. Es sind noch Plätze frei. Infos: Symposium <http://www.hoffmann-kunst.de/Festival/Symposium.html> >> http://www.hoffmann-kunst.de/Festival/Symposium.html <<



Sudhaus Tübingen, opening Freitag 21. April um 20 Uhr, bis 27. Mai 2017

Für dieses Festival haben wir das Glück, das international wirkenden Künstler-Brüder-Paar Le Brothers aus Vietnam zu gewinnen. Sie werden für das Festival eigens eine Performance entwickeln, die am Freitag 21. April um 20 Uhr stattfinden wird.



Dafür suchen wir Mitwirkende (Performer).



Es wird keine vorab Proben notwendig sein. Treffpunkt ist am Freitag um 17 Uhr im Sudhaus Tübingen. Gerne könnt Ihr noch weitere Personen einladen.

Wer Lust hat mitzuwirken der sollte sich bei mir melden. Ich freue mich sehr auf diese Deutsch-Vietnamesische Kunstaktion. Die Aktion, die sie in Vancouver zur Internationalen Performance Biennale entwickelt haben, gibt es auf youtube Le Brothers - YouTube <https://http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmo7yKk_fSAhWLuRQKHdKUCvIQtwIIZTAN&url=https%3A%2F%2Fhttp://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdTTUVVV1EIc&usg=AFQjCNF1WP3oA3mlSbCEcwfeM9AdquqORg>.



Beschreibung der Le Brothers Performance:



Stories in a story

Art form: Mixed performance

Duration: 40 - 60 minutes

Artists: Le Brothers (Thanh and Hai)

Performance assistants: 20 persons

Venue:



Idea:

This is a dream of Le Brothers, a dream about the arts in this modern world that is created through communication.

Wherever we meet in this world, location does not matter, what matters is the moment.

The story goes on as individuals travel and as artists communicate with each other and with audiences.

At each intersection, if human beings could feel the peace and happiness, stories would occur and connections emerge.

From small pieces, we will sew up a spontaneous, multi-meaning story that is perceived by many individuals. We want to tell a surreal story. It is the connection between the artists and the space, the sounds, the lighting, and the audience.

Audiences should perceive the story differently via their own experiences, the work should be multi-meaning and to comprehend is their decision.



