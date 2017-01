Â»Dunkler KlangÂ« â€“ aufgeklÃ¤rte Ohren? Ã–kologie und Ã–konomie von Sound

»Dunkler Klang« – aufgeklärte Ohren? Ökologie und Ökonomie von Sound

Globale Mittelhessen



29. Januar 2017



Präsentation & Gespräch



im Rahmen der Sonntagsmatinee in Wetzlar, Phantastische Bibliothek



Das Label Gruenrekorder aus Frankfurt am Main beschäftig sich seit Jahren mit Ãkopolitiken und Klang. Vor kurzem wurde âDark Soundâ von Mikel R. Nieto veröffentlicht â mit Texten, Fotos und Audioaufnahmen, sowie Berichten verschiedener Gruppen und Institutionen, die von den Auswirkungen und den Zusammenhängen des Noise der Ãlindustrie in Bezug auf Menschen, Flora und Fauna handeln. Der Preis von Buch und CD bemisst sich süffisanterweise am tagesaktuellen Preis eines Barrel Brent Rohöl. An dieser Stelle, wo sich Ãkologie und Ãkonomie kreuzen, diskutieren wir, u.a. an Einspielungen von Fieldrecordings, mit Lasse-Marc Riek von Gruenrekorder die Hörbarkeit politischer Implikationen, die Beziehung von Umwelt und Kapitalinteressen, aber auch die Release-Policy des Labels.

Moderation: Matze Schmidt (Berlin/Kassel)



http://shop.gruenrekorder.de/?oil



Siehe auch Programmheft Globale Mittelhessen S. 44

http://www.globalemittelhessen.de/sites/default/files/bilder/Globale_2017_Programmheft_web.pdf



Phantastische Bibliothek Wetzlar

