All the things you could be by now if you wouldn't descend into chaos

Herzliche Einladung zu „All the things you could be by now if you wouldn't descend into chaos", Pt.II - Pt.IV



„Daher gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Menschen und Dingen: Beide sind vom Verlangen beseelt, Unordnung zu stiften, und beide werden für ihr Vergehen von der Zeit und mit der Zeit gerichtet.“

Vilém Flusser, Dinge und Undinge



Pt.II: Montag, 03.04., 18:00 Uhr

Pt.III: Mittwoch, 05.04., 18:00 Uhr

Pt.IV: Donnerstag, 06.04., 18:00 Uhr



AKTIONSRAUM

Fluxus - Temporary Concept Mall

Calwer Passage

70173 Stuttgart



