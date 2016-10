Alles wird gut diesen Freitag in thealits neuem Lab DEBATTERIE

Von Thealit am 20. Oktober 2016 um 20:10

Reminder



Alles wird gut



jetzt am Freitag! 21. Oktober,



die Situationen / Raeume sind betretbar im Zeitraum 17.00-20.00 Uhr



Wo? thealits oeffentliches Arbeitszimmer, Vor dem Steintor 133, Bremen



Regie: CHRISTINA PFROETSCHNER, Buehne: JOHANNA MEYER,

Schauspielerin: FRANZISKA SCHUBERT, Dramaturgie: SOPHIE DE BEUKELAER



Ein Miniaturmodell des bespielten Raums, wie er am Freitag aussehen koennte, zeigt das Raumkonzept von Johanna Meyer. Was uns mit der Inszenierung und Installation erwarten und herausfordern wird, wendet die Phrase "Alles wird gut!"

in vielen Schattierungen zwischen Trost und Horror an, bis wir sie selbst wiederholen.



Und nach 20.00 Uhr feiern wir den Start des Labs mit ein paar Getraenken!



Mehr zu Alles wird gut

http://www.thealit.de/lab/debatterie/projects#j18 <http://www.thealit.de/lab/debatterie/projects#j18>



Alle Veranstaltungen und mehr zum Konzept auf der Projektwebseite.

http://www.thealit.de/lab/debatterie/ <http://www.thealit.de/lab/debatterie/>



Kuratiert von Claudia Reiche und Andrea Sick



Frauen.Kultur.Labor Thealit in Kooperation mit:

sch wa nk hal le, HFK Bremen, Studienzentrum für Kuenstlerpublikationen Bremen, Schwules* Museum Berlin.



Mit freundlicher Unterstuetzung des Senators für Kultur Bremen.