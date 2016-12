arte-sono 2017 Interdisziplinäre Messe für musische und bildende Künste in Stuttgart

Von Atelier Mamuk am 26. Dezember 2016 um 16:23

Hallo,



ich sende Ihnen anbei einen interessanten Veranstaltungstipp.

Am 14. und 15. Januar 2017 findet in Stuttgart zum ersten Mal die Messe

arte-sono statt, eine interdisziplinäre Messe als

non-profit-Veranstaltung.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Veranstaltung in Ihren

Veranstaltungskalender übernehmen.



Mit freundlichen GrüÃen

Marion Musch



Hier der ausführliche Pressetext:

âarte-sono 2017â

Interdisziplinäre Messe für musische und bildende Künste in Stuttgart

Vom 14. bis 15. Januar 2017 im club-CANN.

Die Messe bietet Künstlerinnen und Künstlern überwiegend aus der Region

Stuttgart ein kostenloses Präsentationsforum. Besonders unterstützt

werden junge Künstler/Künstlerinnen sowie Künstlerinnen über 40 Jahre.



Anders als auf herkömmlichen Messen ist die Teilnahme kostenlos.

arte-sono ist eine Plattform zur Präsentation der künstlerischen Arbeit

und dient als Kontaktbörse für Kunstschaffende mit dem

kunstinteressierten Publikum.

Durch diese nicht am Profit orientierte Ausrichtung soll die Kunst

wieder ihrer eigentlichen Bestimmung als Kulturgut dienen.



Natürlich wollen Kunstschaffende mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt

bestreiten. Im Idealfall werden neue Kontakte durch die Ausstellung

angebahnt.



Um jungen Künstlern den Zugang zu einer kostenfreien

Präsentationsmöglichkeit ihrer Arbeiten zu verhelfen, wurden diese bei

der Auswahl bevorzugt. Ebenso wurden auch Künstlerinnen über 40 Jahren

ausgewählt, die durch die Doppelbelastung von Familie und Beruf häufig

erst spät ihre Künstlerkarriere beginnen können bzw. unterbrechen

müssen.



Dass dieses Ausstellungskonzept auf breites Interesse stöÃt, zeigte sich

bereits an der Zahl der Anmeldungen. Es hatten sich weit mehr

Künstlerinnen und Künstler beworben als Ausstellungsplätze zur Verfügung

stehen. 22 Künstlerinnen und Künstler aus Stuttgart, der Region und

Ãberregional werden sich mit unterschiedlichen künstlerischen Positionen

auf der arte-sono 2017 präsentieren.



14. und 15. Januar 2017 im club-CANN, Kegelenstrasse 21, 70372 Stuttgart



Eröffnung: Samstag 11:00 Uhr

Ãffnungszeiten: Samstag/Sonntag jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintritt frei



Veranstalterin:

Marion Musch

Atelier MaMuK, Friedhofstr. 29, 70794 Filderstadt

Tel. +49 7158 - 95 48 260 - atelier mamuk de - http://www.arte-sono.de