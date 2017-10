ascolta plays - I hate mirrors in: Südseite nachts (Musik der Jahrhunderte, Stuttgart) am 10 . Oktober

Von Annette Eckerle am 05. Oktober 2017 um 15:09

Südseite nachts

Dienstag, 10. Oktober 2017, 20 Uhr

Theaterhaus Stuttgaqrt, Südseite / P1â¨



Karten nur an der Abendkasse vor P1

12.-Euro / 8.- Euro erm.



ascolta plays â I hate mirrors



Nicht nur Dorian Gray hasst sein Spiegelbild, auch der imaginäre Protagonist in Francesco Filideis neuem Stück âI hate mirrorsâ* hat ein belastetes Verhältnis zu seinem Konterfei. Seinem Ãrger macht er Luft mit teils drastischen Gesten und Geräuschen, die auf ebenso unterhaltsame wie virtuose Art zu einer komplexen Textur zwischen Groteske und Komödie gerinnen. Filidei schrieb das Stück im Auftrag von ascolta für das Ultima Festival Oslo 2017. In Stuttgart ist es zum ersten Mal zu hören.

Theatralisch geprägt ist auch das Quartett âFremdkörper/ Variationenâ von Elena Mendoza. Mit ihr zusammen erforscht ascolta schon lange szenische Konzertformate. Der Abend beginnt mit Sven-Ingo Kochs Trompetenkonzert ânobody knowsâ. Mit seiner typisch expressiven Tonsprache und fein ausgehörten, mikrotonalen Klängen bezieht er sich auf das berühmte gleichnamige Spiritual, ohne es hörbar zu zitieren. Und Robin Hoffmann lässt in âanstatt dassâ seinem theatralischen Spieltrieb freien Lauf, indem er sich gleichzeitig und augenzwinkernd auf Bertolt Brecht und den Drummer aus der Muppet Show bezieht.



Sven-Ingo Koch: Nobody knows

für Ensemble mit solistischer Trompete (2010-11)



Robin Hoffmann: anstatt dass

für Ensemble (2009)



Robin Hoffmann: StraÃenmusik

für Tenorposaune solo (2015)



Elena Mendoza: Fremdkörper/Variationen

für Violoncello, Schlagzeug, Klavier und Performer (inside piano player) (2015)



Francesco Filidei: I hate mirrors

für Ensemble (2017)



ensemble ascoltaâ¨

Michael Alber: Leitung (Sven-Ingo Koch)







