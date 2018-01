Atelier zu vermieten

Von Peter Kujer am 28. Januar 2018 um 13:27



*Atelier zu Vermieten: **

****

**Ein Atelierraum zu vermieten, in Stuttgart-Süd, 2 Min. vom

Marienplatz, EG, Größe 35qm, für Malen, Zeichnen o.ä., also kein Lärm,

kein Staub... **

****

**Kosten 4 EUR/qm - plus NK - nach Verbrauch **

****

**Ab sofort frei. **

****

**Anfragen per Mail an: peter.r.k freenet de*