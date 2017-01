Atelierbesuch Eva Zippel // Filmwinter Warm Up Anna Anders

Von GEDOK am 12. Januar 2017 um 17:28

----------------------------------------------------------------------------

---------



HERZLICHE EINLADUNG



----------------------------------------------------------------------------

---------







Offenes Atelier



Eva Zippel (1925-2013), Bildhauerin



Samstag 14.01. und Sonntag 15.01.2017, jeweils 14 bis 18 Uhr



GEDOK-Haus







Eva Zippels Zeichenatelier ist ein besonderer Ort. Einst zum Zeichnen

genutzt, ist er noch immer von Spuren ihres künstlerischen Wirkens geprägt.

An diesem Wochenende besteht noch einmal die Gelegenheit zu einem

Atelierbesuch. In den noch immer dort bewahrten Arbeiten werden die

Künstlerin und ihr Werk wieder gegenwärtig. Am Ort ihrer Entstehung gibt es

plastische Objekte und Zeichnungen zu sehen. Vor allem aber ist ein Einblick

in die nie gezeigten Skizzenbücher möglich, in denen die Spuren

künstlerischer Denk- und Schaffensprozesse ablesbar sind. Einige der teils

unbekannten Arbeiten aus dem Nachlass sind käuflich erwerbbar.







http://www.eva-zippel.de







----------------------------------------------------------------------------

---







Filmwinter Warm-Up



TRUGBILDER - Videoarbeiten von Anna Anders



Eröffnung Dienstag, 17.01.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie <http://www.gedok-stuttgart.de/>







Das verwirrende und hintergründige Spiel mit Täuschungen und Illusionen ist

wesentlicher Bestandteil von Anna Anders' künstlerischem Schaffen. Die

oftmals farbenfrohen Aufnahmen voller Humor und Einfallsreichtum wirken

uninszeniert und kommen häufig mit nur einer Kameraeinstellung aus. Meist

wird auch die Projektionsfläche selbst die Ebene, auf der sich reale und

virtuelle Welt begegnen und überlappen.







Weitere Infos: http://www.anna-anders.de/







Dauer der Ausstellung vom 18.01. - 22.01.17



Öffnungszeiten

Mi 18.01. bis Fr 20.01., jeweils 15 - 18 Uhr

Sa 21.01., So 22.01., jeweils 14 – 17







Führungen finden Sa und So jeweils um 16 Uhr statt.







In Kooperation mit dem Stuttgarter Filmwinter.







----------------------------------------------------------------------------

---







GEDOK Stuttgart e.V. - Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29

78 12 - gedok gedok-stuttgart de - http://www.gedok-stuttgart.de