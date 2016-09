Atelierplatz bei Ateliergemeinschaft Ü12, Bad Cannstatt, zu vergeben

Von Nicola Jehle am 09. September 2016 um 10:51

In der Ateliergemeinschaft ü12 in Bad Cannstatt, gibt es demnächst Platz:



Heller renovierter Atelierplatz - gut teilbar - für Künstler in schönem Loft-Gemeinschaftsatelier

Raumhöhe: 3 m

Größe Arbeitsplatz: 47 qm

mit dabei, gleich daneben: abgetrennter Raum (trocken, schallgedämmt, bis jetzt Werkstatt) von 15 qm zu nutzen als Dunkelkammer, Werkstatt oder Lagerraum.

Miete: 62 qm für 366€ inkl NK.

Es ist auch möglich, Mehrzweckraum und Atelierplatz getrennt zu mieten.

Ein Lastenaufzug ist vorhanden.



Das Atelier befindet sich in Bad Cannstatt am Rand der Altstadt, direkt am Neckar und ist verkehrsgünstig gelegen.



Bei Interesse gleichzeitig melden bei:

nicola.jehle gmx net

barbara.schoenian web de