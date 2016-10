Ausschreibung PROFESSUR für INTERAKTIVE MEDIEN

An der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg ist zum Sommersemester

2017 folgende Stelle - vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel aus

dem Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr

Qualität in der Lehre - zu besetzen:



PROFESSUR DER BESGR W 3 (1/2) FÜR INTERAKTIVE MEDIEN



Die Stelle ist befristet bis 31.12.2020.



Bewerber/-innen müssen sich im Bereich Interaktiver Medien hervorragend

profiliert haben und darüber hinaus ihre Befähigung in der Vermittlung

dieser Kenntnisse nachweisen können. Für interessierte Studierende aus

freien künstlerischen und angewandten Klassen der Hochschule soll in

Ergänzung zur grundständigen Ausbildung ein Angebot geschaffen werden,

dessen inhaltlicher Schwerpunkt auf dem Gebiet

partizipativer/immersiver/interaktiver Praxen und Strategien liegt. Es

geht um die Ausbildung eigenständiger künstlerischer Entwurfsfähigkeit

und die forschender Aneignung technischen Wissens und Könnens zur

Erschließung neuer mediengestalterischer Qualitäten und Möglichkeiten.

Der/Die Stelleninhaber/-in sollte fähig sein, eine kritische,

künstlerisch konzeptuelle und theoriegeleitete Auseinandersetzung mit

den gesellschaftlichen Auswirkungen technologisch bedingter

Transformationsprozesse als Rahmen einer künstlerischen Praxis mit

Interaktiven Medien vermitteln zu können.



Für die Professur gilt, dass eine verlässliche Präsenz, ein hohes

Engagement in der Lehre und bei der Betreuung von Studierenden sowie die

Mitarbeit in den Gremien und bei der Selbstverwaltung der Hochschule

erwartet werden.



Die weiteren Dienstaufgaben richten sich nach Art. 9, die

Einstellungsvoraussetzungen nach Art. 7 des Bayerischen

Hochschulpersonalgesetzes (BayHSchPG). Bewerberinnen und Bewerber müssen

darüber hinaus den pädagogischen Anforderungen (Nachweis) einer

Kunsthochschule in jeder Hinsicht gerecht werden.



Die Berufungen erfolgen durch das Bayerische Staatsministerium für

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Bewerberinnen und Bewerber,

die zum Zeitpunkt der Ernennung das 52. Lebensjahr vollendet haben,

können nicht mehr in ein Beamtenverhältnis berufen werden. Sie können

jedoch auf Grund eines privatrechtlichen Dienstvertrags als Professorin

oder Professor eingestellt werden.



Die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg strebt die Erhöhung des

Anteils von Frauen im Bereich der künstlerischen Forschung und Lehre an

und bittet daher Künstlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben.



Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung

bevorzugt.



Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,

Kopien von Zeugnissen und Urkunden, praktischen und theoretischen

Auseinandersetzungen mit diesem Bereich) müssen bis spätestens

28.10.2016 (Ausschlussfrist!) bei der Akademie eingegangen sein. Bitte

keine Einsendung von Originalarbeiten und Dokumentationen per E-Mail!



Bewerbungsadresse:



Akademie der Bildenden Künste Nürnberg



Personalabteilung, Frau Stiegler



Bingstraße 60, 90480 Nürnberg



http://www.adbk-nuernberg.de, Tel. 0911/9404-152