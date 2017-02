AUSSCHREIBUNG SCHLOSSBERGSTIPENDIUM

Von Gudrun Latten am 19. Februar 2017 um 05:14

AUSSCHREIBUNG SCHLOSSBERG STIPENDIUM



BÖBLINGER KUNSTVEREIN FÜR STADT UND LANDKREIS E.V.







Schlossbergstipendium



Das Schlossbergstipendium des Böblinger Kunstvereins ist ein

Aufenthaltsstipendium. Es ist für junge Künstler (m/w) bis 35 Jahre mit dem

Schwerpunkt »Druckgraphik« gedacht. Der Böblinger Kunstverein bietet ein

kreatives Arbeitsumfeld mit vielen Künstlermitgliedern (m/w). Es wird ein

Zugang zu bestehenden, regionalen Netzwerken ermöglicht. Stipendiaten (m/w)

werden über den Newsletter des Kunstvereins mit dem Projekt, welches

bearbeitet werden soll, bei Antritt des Stipendiums vorgestellt.

Schlossbergstipendiaten (m/w) steht die Nutzung der vereinseigenen

Graphikwerkstatt offen. Das Stipendium soll der künstlerischen

Weiterentwicklung dienen.



Im Laufe des Aufenthaltes muss in Absprache mit dem Verantwortlichen ein

Projekt bearbeitet werden. Das Stipendium endet mit einer Ausstellung, bei

der die Ergebnisse gezeigt werden. Es ist erwünscht, dass Stipendiaten (m/w)

die Projekte zum Beispiel in einem Künstlergespräch präsentieren und eigene

Ideen einbringen.



Das Stipendium beinhaltet:



1. Aufenthalt in der Stipendiatenwohnung: 2 Zimmer, Küche, Bad

2. Nutzung der Grafikwerkstatt: Radierpresse und Lithografiepresse

Material zum Druck wird nicht gestellt. Gute Kenntnisse im Umgang mit der

Werkstatt werden vorausgesetzt. Für Fragen stehen die Werkstattleiter zur

Verfügung.

3. Ausstellung am Ende des Stipendiums

(Aufsicht + Versicherung + Pressearbeit + Einladungskarten +

Einführungsrede übernimmt der Kunstverein). Dies ersetzt nicht die eigene

Pressearbeit!

4. An zwei Sonntagen ist für 3 Stunden Aufsicht bei laufenden

Ausstellungen des Kunstvereins zu übernehmen.

5. NEU: Das Stipendium wird mit 500 Euro vergütet.



Fragen und Bewerbungen bis 31. März 2017 an Gudrun Latten:

latten kunstvereinbb de



Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine unabhängige Jury anhand

der eingereichten Bewerbungsunterlagen.



Mehr Infos zum Kunstverein:



http://www.kunstvereinbb.de/ und selbstverständlich auf Facebook.











