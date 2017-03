Aussetllung Wartezeiten GEDOK

Von Ingrid Schütz am 16. März 2017 um 11:23

Herzliche Einladung zu folgender Ausstellung:







Wartezeiten– der 43er

EinExperiment zur ErFAHRung von Zeit und Urbanität beim Warten

auf dennächsten Bus, begrenzt auf diese Zeitspanne des Dazwischen.



Ein Projekt des Forums fürkünstlerischen Austausch und des Forums für literarischenAustausch





Anne-BernardBedouet, Helga Danzer, Karin Förster,

WolfgangHaenle, Inge Koch, Carmen Kotarski,

UrsulaKrebs, Ingrid Schütz, Jutta Weber-Bock



Sie und IhreFreunde sind herzlich eingeladen zur Eröffnungam



Donnerstag, 23. März 2017, um 19.30 Uhr in der GEDOK-Galerie.

Einführung: Wortbeiträge der Künstler





Außerdem: Lange Nacht der Museen Sa 25.03.19-2 Uhr

MitKurzlesungen zu jeder halben Stunde



Dauer derAusstellung: 23.3. bis 26.3.2017

Öffnungszeiten:Fr 16-19 Uhr, Sa 19-2 Uhr, So 13-16 Uhr





GEDOK-Galerie, Hölderlinstr. 17, 70174 Stuttgart, http://www.gedok-stuttgart.de









Bus-Haltestellen sind Nicht-Orte, Transit-Orte, manchmalKnotenpunkte - man hält sich dort auf, um möglichst schnell wegzukommen, und wartet. Stattnur zu warten, lässt sich in dieser Zeit, ohne Smartphone/Handy, dieWahrnehmung zurückerobern!

Was ist merkwürdig in ihrem jeweiligen urbanen Kontext, welche absurdeTopographie erstellen sie mit ihren Namen? Haltestellen sind Bauwerke +Menschentreffs + Werbeflächen, sind Abfalldeponien + Pflanzen-Biotope ++.

Die Zeit dehnt sich nicht nur im Fahrplanrhythmus 30-20-10-15-28-30, sondernauch im individuellen Empfinden, wenn der Bus mal wieder früher gekommen +vorbei gebraust ist, weil niemand wartet, oder er später kommt, bis zum Ausfall,und verkürzt sich beim intensiven Beobachten. Die Wartezeit wird getaktet vonTages- und Jahreszeit, und durch das rhythmische unausweichliche Geräusch desWechsels von Reklamebändern.

Der 43er Bus verspricht „Stuttgart erleben – mit nur einer BuslinieSightseeing im Linienverkehr.“ 9 Künstler-innen/Literatinnen folgtendiesem Versprechen, sammelten Eindrücke / Aufdrücke / Abdrücke - sehend, hörend,schreibend, zeichnend, fotografierend, sammelnd, klebend - der An-Sichten und Rück-Sichten, spontan, dem Zeitfaktorangemessenen. Ausdrucksweisen: Skizze, Sammlung, Foto, Kurzgedicht.

(Text: KarinFörster)