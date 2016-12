Ausstellung 300. Stuttgarter Filmwinter-Festival for Expanded Media mit Mut zur Lüge im KUNSTBEZIRK

Wand 5

zeigt im KUNSTBEZIRK Galerie im Gustav-Siegle-Haus

Stuttgartâ¨Leonhardsplatz 28â¨70182 Stuttgartâ¨



Die Ausstellung:

300. Stuttgarter Filmwinter-Festival for Expanded Media mit Mut zur Lüge

im KUNSTBEZIRK



Eröffnung: Donnerstag 19. Januar 2017, 19 Uhr

Dauer der Ausstellung: Donnerstag, 19. Januar bis Sonntag, 29. Januar 2017

Ãffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 15 bis 19 Uhr, nicht an Feiertagen



Weitere Infos: http://www.filmwinter.de





Der 300. Stuttgarter Filmwinter-Festival for Expanded Media steht im

Zeichen der guten Lüge. âWir brauchen dringend neue Lügen (â¦) Die uns

vor stumpfer Wahrheit warnenâ, singt das Filmwinter-Team lautstark mit

Tocotronic. Es sei an der Zeit, die Lüge zurückzuerobern für die

Phantasie, die Kunst und die Träume. Das Festival findet vom 18. bis zum

22. Januar 2017 im FITZ! Zentrum für Figurentheater, im Haus der

Geschichte, im Theater tri-bühne und mit einem umfangreichem

Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im Kunstbezirk statt.



Internationaler Wettbewerb Medien im Raum und Network Culture

Bei den internationalen Wettbewerben Medien im Raum und Network Culture

im Kunstbezirk werden 12 grenzüberschreitende Formate zwischen

Performance, Installation, Expanded Cinema und Netzkunst gezeigt sowie

Interventionen im öffentlichen und virtuellen Raum. So hat das

österreichische Duo KairUs.org Phishing-Websites von Fake-Firmen

gesammelt und damit den fiktiven Konzern "Megacorp." gegründet. Der

norwegische Installationskünstler HC Gilje löst mit âBarents (Mare

Incognitum)â beim Betrachter Orientierungslosigkeit und Schwindel aus,

für die er das Meer mit rotierender Kamera aufgenommen hat. Sebastian

Jazura aus Deutschland zeigt mit âhorizontal computer-based wave

healingâ eine kybernetische Skulptur, gebaut mit sechs Lüftern, deren

Drehzahlen dauerhaft variieren. So ergeben sich unterschiedlichste

optische Effekte.

Den Expanded Media Preis für Medien im Raum und den Expanded Media Preis

für Network Culture verleiht eine dreiköpfige Jury: Der Medienkünstler

und Leiter des Museum of Transitory Art Ljubljana, Martin B. Baraga, die

Berliner Medienkünstlerin und UdK-Professorin Anna Anders und die

Netzkünstlerin Joana Moll aus Barcelona. Die Ausstellung ist vom 19. bis

29. Januar 2017 im Kunstbezirk Stuttgart zu sehen und wird begleitet von

Künstlergesprächen und Vorträgen. Die Vernissage mit Eröffnungsrundgang

findet am 19. Januar um 19 Uhr statt.



Begleitprogramm der Ausstellung

Der Klangkünstler Georg Werner gibt im Heusteigtheater den zweitägigen

Workshop âTheatermaschineâ für Medienkünstler, Darstellende Künstler

sowie Studierende. Es geht darum, wie Licht, Klang und Bewegungen durch

interaktive Sensoren ausgelöst und automatisiert werden können. Zum

Auftakt hält Werner am 20. Januar um 18 Uhr im Kunstbezirk einen

öffentlich zugänglichen Vortrag über die Konzeption und Gestaltung

interaktiver Elektronik bei Kunst-, Medien- und Performance-Projekten.



âGraeteâ ist der Name, den die Künstlergruppe Transforma ihrem

audio-visuellen Instrument und auch ihrer Performance gegeben haben. Die

Gruppe erschafft damit Bild- und Klangwelten, die live auf der Bühne

entstehen. In einem Artist Talk am 20. Januar um 19.30 Uhr berichten sie

im Kunstbezirk von ihrem Schaffen. Diese zwei Veranstaltungen sind Teil

des Media Space. Der Media-Space will dem Mediendiskurs in Stuttgart

eine Plattform für Thesen- und Projektpräsentationen bieten und ein Ort

der direkten Auseinandersetzung sein. Die Plattform bringt Kollektive

und einzelne Personen verschiedener Disziplinen zusammen, um die

sozialen, politischen und kulturellen Veränderungen der medialen

Gesellschaft zu hinterfragen.



Des Weiteren berichtet Joana Moll, diesjähriges Jury-Mitglied der

Expanded Media Ausstellung, über ihre Arbeit âThe Virtual Watchersâ. Die

Netzkunstarbeit beleuchtet kritisch, inwiefern soziale Medien und der

spielerische Umgang damit (sogenannte Gamification Strategien) für

Belange der nationalen Sicherheit und Grenzkontrolle verwendet werden

können. Von Scheinfirmen und Internetbetrügerei erzählen Linda Kronman

und Andreas Zingerle in einem Künstlergespräch und erläutern die

Hintergründe zu ihrer Arbeit âMegacorp.â.





Service:



Ãffnungszeiten

Vernissage: Do 19.1., 19 â 21 Uhr mit Eröffnungsrundgang

Fr 20.01., 15 â 21 Uhr

Sa und So 21./22.01., 11 â 19 Uhr

Di 24.01. bis Fr 27.01., 15 â 19 Uhr

Sa und So 28./29.01., 11 â 19 Uhr



Führungen

Fr 20.01. 17 Uhr

Sa und So 21./22.01., 15 Uhr

Mi 25.01. bis Fr 27.01., 18 Uhr

Sa und So 28./29.01., 15 Uhr.



Familienführung

Sa 21.01./28.01., 14 Uhr



Ausstellung und Begleitprogramm: Eintritt frei

Treffpunkt Führungen: Infotheke Kunstbezirk

Anfragen für individuelle Gruppenführungen: marcus.kohlbach wand5 de



Begleitprogramm Ausstellung



Fr 20.01.2017 â Fokus Medien im Raum

18 Uhr â 19:30 Uhr

Gestaltende Elektronik in den Künsten - Mensch, Maschine und Immersion

Praxisvortrag: Georg Werner (dt.)

(öffentl. Auftaktveranstaltung zum 2-tägigen Workshop für Künstler und

Studenten der ABK Stuttgart, HdM und HMDK)



19:30 Uhr â 21 Uhr

Artistic Work At The Intersection of Music, Video, and Live-Performance

Artist Talk: Transforma (engl.)



Sa 21.01.2017 â Fokus Network Culture

11 â 12 Uhr

The Virtual Watchers - Questioning The Crowdsourcing Of National

Security Through Social Networks And Gamification Strategies

Artist Talk: Joana Moll (engl.)

12 â 13 Uhr

Megacorp. â Von Scheinfirmen und Internetbetrügerei

Artist Talk: Linda Kronman und Andreas Zingerle, Künstlerkollektiv

KairUs (dt.)



Di 24.01.2017

18 â 20 Uhr

Performance Try Outs III

Von und mit Studierenden der ABK Stuttgart / Performance-Modul Cindy Cordt





