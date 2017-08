Ausstellung im Rudolf Steiner-Haus Stuttgart

Von Atelier Mamuk am 23. August 2017 um 10:35

Liebe Kunstfreunde,



herzliche Einladung zu meiner Ausstellung:



MARION MUSCH

zeigt

BILDER

in verschiedenen Techniken



17.September bis 22. November 2017



Eröffnung: Sonntag, 17. September 2017, 11.15 Uhr

Die Künstlerin im Gespräch mit Heide Danne-Pfeiffer





Marion Musch - Künstlername MaMuk – studierte bis 1995 an der

Alanus-Hochschule in Alfter Malerei und Kunsttherapie. Seit ihrem

Abschluss ist sie als freie Künstlerin tätig.

Ihre Werke waren bereits in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen

in ganz Deutschland zu sehen.

Ihre Arbeitsweise ist sehr vielfältig. Sie ist immer auf der Suche nach

einer Weiterentwicklung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten. Die Malerei, vor

allem mit natürlichen Materialien von Eitempera über Caseintempera bis

zur Eigenkreation der Rotwein- Aschelasur, ist Ausgangs- und Schwerpunkt

ihrer Kunst. Zur Vertiefung mancher komplexen oder zeitgenössischen

Fragestellungen wie Gentechik, Vernetzung, Religion und Dialogfähigkeit

hat Marion Musch sowohl in der Installation als auch in der Konzeptkunst

erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten gefunden.

Themen ihrer Arbeiten sind Spiegelungen, die menschliche Gestalt,

Erde-Asche-Sand-Objekte, Engel, Kreuzdarstellungen und gesellschaftliche

Themen.



Herzliche Grüße

Marion Musch







Atelier



MaMuK



Marion Musch

Malerin, Kunst-und Kindertherapeutin Kunsttherapie, Kurse, Workshops

Friedhofstr. 29, 70794 Filderstadt-Sielmingen, Tel: +49 (0) 7158 95 48

260, mobil: +49 (0) 176 578 22 678, atelier mamuk de http://www.mamuk.de



Aktuelles: Meine Ausstellungen siehe: http://mamuk.de/events/

Infos und Ausschreibung zur Messe arte-sono 2018 siehe:

http://arte-sono.de/