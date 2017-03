Ausstellung "Get the Kodak" im KUNSTBEZIRK Stuttgart

Von Annette Haug am 13. März 2017 um 16:52

Der FÖRDERKREIS BILDENDER KÜNSTLER WÜRTTEMBERG zeigt



im



KUNSTBEZIRK Galerie im Gustav-Siegle-Haus Stuttgart

Leonhardsplatz 28

70182 Stuttgart



Die Ausstellung





„Get the Kodak...“





Eröffnung: 24. März 2017/ 20 Uhr

Ausstellungsdauer: 24. März - 30. April 2017

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 15 bis 19 Uhr, nicht an Feiertagen





„Get the Kodak...“



ist ein Satz der im Kinofilm "Bonnie and Clyde" fällt. In einer Szene

von "Lolita" wiederum wird ausdrücklich nach einem "Kodakchrome"

gefragt. Auch in zahlreichen Songs fällt der Firmenname. Kodak ist ein

Synonym für Fotografie. Unser kollektives Bildgedächtnis wäre ohne Kodak

nicht denkbar. 2014 begannen wir mit unserer Recherche, die uns über den

deutschen Stammsitz in Stuttgart-Wangen bis zum Hauptsitz des

Fotogiganten in Rochester in den USA führte. Auf dieser Reise haben wir

nicht nur allerlei Hardware gesammelt sondern auch untersucht, was die

"Software" des Konzerns lange Zeit ausgemacht hat. Von den August Nagel

Fotowerken mit der Retinakamera bis zum heutigen Kodak Foto-Handy können

die Besucher eine großzügige Installation durchwandern die dazu einlädt

verschiedene Facetten der Fotogeschichte zu erleben. Dabei steht für uns

die künstlerische Betrachtungsweise und die Erinnerungen ehemaliger

Mitarbeiter im Vordergrund.



Kuratoren: Julia Wenz und Peter Franck



Beteiligte Künstler:

Francoise et Daniel Cartier (by Uno Art Space)

Christian Eickhoff

frankundsteff

Werner Eisele

Peter Franck

Jonnie Doebele und Hannelore Kober

Bruno Nagel

Jenn Libby

Friedrich Müller

Harro Pallentin

Eva Schmeckenbecher

Robert Shanebrook

Petra Warrass

Julia Wenz



Unser Blog zeigt ein buntes Bild unserer Recherchereise:

http://ourkodak3040.tumblr.com/





Credit: Wenz/Franck



English version



Get the Kodak ...

is a sentence that falls in the Movie”Bonnie and Clyde”. Also ina scene

of "Lolita" Kodakchrome is specifically asked for...../"Brewster, go buy

me some Type A //Kodachrome//film"/This shiny name is also included in

many songs. The list would be almost endless.



Kodak is synonymous with photography. Our collective image memory would

not be conceivable without Kodak. In 2014 we began our research which

led us through the German headquarters in Stuttgart-Wangen to the

headquarters of the photo-giant in Rochester in the USA. During this

journey, we not only collected all sorts of hardware, but also

investigated what the "Software" was about. From the August Nagel

photomanufacturers famous Retinakamera to today's Kodak photo mobile

phone visitors can go through a generous installation which invites you

to experience different facets of the photographic history. For us, the

artistic way of looking and working at this topic and the memories of

former employees stood in the focus.



Curators: Julia Wenz and Peter Franck



Contributing Artists:

Francoise et Daniel Cartier (by Uno Art Space)

Christian Eickhoff

Frankundsteff

Werner Eisele

Peter Franck

Jonnie Doebele and Hannelore Kober

Bruno Nagel

Jenn Libby

Friedrich Mueller

Harro Pallentin

Eva Schmeckenbecher

Robert Shanebrook

Petra Warrass

Julia Wenz



Our blog shows a colorful picture of our research:

http://ourkodak3040.tumblr.com/



-----



Beste Grüße !



Annette Haug

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



FÖRDERKREIS BILDENDER KÜNSTLER WÜRTTEMBERG



KUNSTBEZIRK Galerie im Gustav-Siegle-Haus Stuttgart



Leonhardsplatz 28

70182 Stuttgart

_http://www.kunstbezirk-stuttgart.de_

<https://deref-web-02.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fhttp://www.kunstbezirk-stuttgart.de>