Ausstellung "Kopf und Kragen. Portrait heute"

Von Haller Klingler Celia am 11. November 2016 um 17:13

herzliche Einladung zur Ausstellung "Kopf und Kragen. Portrait heute" (19.11.2012-12.02.2017), die am kommenden Freitag, den 18. November 2016, um 20 Uhr eröffnen wird!



Die Ausstellung widmet sich einem der ältesten und nach wie vor faszinierendsten Themen der Kunst: Dem Portrait. Ein Sujets, das auch für viele zeitgenössische Künstler nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Das Interesse am Bild des anderen - oder auch am eigenen - ist ein grundlegend menschliches, vermag es doch wie kaum ein anderes Genre, Emotionen, Stimmungen und Projektionen zu transportieren und hervorzurufen.



Die Ausstellung in der Galerie der Stadt Backnang sowie dem benachbarten Graphik-Kabinett im Helferhaus bietet einen Streifzug durch aktuelle Portraitpositionen: Welche Menschenbilder transportiert die Kunst in der Allgegenwart von digitalen Bildmedien und Selbstoptimierung, worin liegt die Faszination für den Betrachter und was sagen Portraits über ihre Zeit, ihre Moden und den Künstler selbst aus?



In der Ausstellung werden über 100 Exponate von öffentlichen sowie privaten Leihgebern präsentiert. Dabei kommen unterschiedlichste Positionen und Formen zu Wort: von der Plastik über die Malerei, die Zeichnung, die Fotografie sowie Videokunst bis zur Graphik. Neben Arbeiten von Rolf Bier, Volker Blumkowski, Holger Bunk, Guillaume Bruère, Jonas Englert, Gregory Forstner, Isolde Frepoli, Johannes Gramm, Caroline von Grone, Sabrina Jung, Margareta Kern, Wolfgang Kessler, Jan de Maesschalck, Loredana Nemes, Jacco Olivier, Grayson Perry, Thomas Schütte, Jenny Scobel, Armin Subke, Juliane Tögel, Rainer Vogt sowie Gert Wiedmaier werden auch ausgewählte Graphiken der Renaissance und des 17. Jahrhunderts aus der bedeutenden städtischen Ernst-Riecker-Sammlung zu sehen sein.





Galerie der Stadt Backnang

Petrus-Jacobi-Weg 1

71522 Backnang

Tel. 07191/34 07 00

Fax. 07191/34 07 57

galerie-der-stadt backnang de<mailto:galerie-der-stadt backnang de>

http://www.galerie-der-stadt-backnang.de<http://www.galerie-der-stadt-backnang.de/>



Graphik-Kabinett Backnang

Petrus-Jacobi-Weg 5

71522 Backnang

Tel. 07191/34 07 00

Fax. 07191/34 07 57

graphik-kabinett backnang de<mailto:graphik-kabinett backnang de>

http://www.graphik-kabinett-backnang.de<http://www.graphik-kabinett-backnang.de/>



