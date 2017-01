Ausstellung Stef Stagel

Von Ststs am 12. Januar 2017 um 18:47

NEUE KUNST IM HAGENBUCHER

DIE NEUE ADRESSE

Kleiststraße 17 EG 74076 HEILBRONN



*Stef Stagel**

****ordentliche Wohnkultur*



21. Januar bis 11. Februar 2017

geöffnet donnerstags und samstags von 17 bis 19 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung



Eröffnung am 21. Januar 2017 um 17 Uhr



Neue Kunst im Hagenbucher ist 2015 in neue Räume umgezogen. Es handelt

sich um eine Wohnung innerhalb der Pestalozzi-Siedlung, nördlich des

Zentrums der Stadt Heilbronn. Stef Stagel zeigt eine installative

Auseinandersetzung mit dieser Nachkriegsarchitektur unter Verwendung von

Fotografien, Dokumenten und Zitaten, kombiniert mit Objekten und

Projektionen.



Die vier Wohnblöcke der Siedlung in der Kleist- und Pestalozzistraße

wurden 1949 von den Architekten Kurt Marohn und Rudolf Gabel geplant und

waren bereits 1950 bezugsfertig. Durch eine rationale und kostengünstige

Lösung wurde dem enormen Wohnbedarf entsprochen, der durch die

Zerstörung Heilbronns 1944 und die Flüchtlingsströme nach dem Krieg

entstanden war. Die Häuser zeichnen sich durch ihre Strukturiertheit und

klare Gliederung der Fassade, die sich auf die Aufteilung im Inneren

bezieht, aus. Als parallel angeordnetes Ensemble variieren sie ein

Thema, bleiben dabei trotz einer hohen Wohnungsdichte überschaubar in

ihrer Dimension. Die Grünflächen dazwischen sind großzügig, dienen der

Wäschetrocknung, bieten Freiraum. 2015, kurz vor dem Abriss stehend,

rettete die Siedlungshäuser die erneute Verwendung als Unterkunft für

Flüchtlinge bis jetzt vor einer umstrittenen Neubebauung.



http://www.neue-kunst-im-hagenbucher.de



http://www.ststs.de