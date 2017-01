Ausstellung zoon politicon KUNSTBEZIRK STUTTGART

Von Annette Haug am 07. Januar 2017 um 11:31

Der FÖRDERKREIS BILDENDER KÜNSTLER WÜRTTEMBERG zeigt



im



KUNSTBEZIRK Galerie im Gustav-Siegle-Haus Stuttgart

Leonhardsplatz 28

70182 Stuttgart



/*Die Ausstellung*/



/*zoon politicon*/



Eröffnung am Samstag, den 04.02.17 um 19:30 Uhr

Finissage am 17. März mit einem bemerkenswertem Ereignis



Dauer: 4. Februar 2017 bis 17. März 2017



Uli Gsell kuratiert die Ausstelllung „zoon politicon“ – das politische Tier.



Dabei geht es aber nicht um die Darstellung des Menschen als

gesellschaftsbezogenes Wesen, sondern ganz wörtlich um das Tier in der

Kunst. Beispielsweise haben im Stuttgarter Talkessel Juchtenkäfer,

Zauneidechsen, Maulwürfe etc. eine Bedeutung erlangt, die weit über die

zoologische Bedeutung hinaus ins politische Feld ragt. „zoon politicon“

untersucht das Sujet des „politischen Tieres“ im Oeuvre ausgewählter

zeitgenössischer Künstler. Dabei geht es um metaphorische Zuschreibungen

wie auch reale Erscheinungen. Archaische Momente und moderne

Perspektiven auf das Animalische kennzeichnen das aufgespannte Feld. Mit

„tierischem“ Ernst und feiner Ironie spüren die Künstler ihrem Sujet

nach. Es geht um Pressefreiheit,Tierhaltung, , Migration,

Schwarmintelligenz, Verkehrspolitik …….



Die verwendeten Techniken und Themen sind angesichts der beteiligten

Künstler (erfreulich) unterschiedlich:



*



Abi Shek , Holzschnitte http://www.abishek.de <http://www.abishek.de/>



*



Christiane Wendt, Metallplastik http://www.kaefer21.de

<http://www.kaefer21.de/>



*



Andreas Welzenbach, Holzskulpturen http://www.andreas-welzenbach.de

<http://www.andreas-welzenbach.de/>



*



Thomas Putze; Holzskulpturen

http://www.stern-wywiol-galerie.de/de/artists/thomas_putze/vita



*



Friederike Gross, Zeichnungen http://www.friederike-gross.de

<http://www.friederike-gross.de/>



*



Klaus Illi; Objekte, Soundinstallation http://www.klaus-illi.de

<http://www.klaus-illi.de/>



*



Joachim Stallecker, Installation und Zeichnung

http://www.stallecker.de <http://www.stallecker.de/>



*



Fernando Aceves, Lithografien http://www.fernandoaceveshumana.com

<http://www.fernandoaceveshumana.com/>



*



Guido Messer, Plastiken http://www.guido-messer.de

<http://www.guido-messer.de/>



*



Andreas Ilg, Kinetik, Objekte http://www.andreas-ilg.de

<http://www.andreas-ilg.de/>



*



Kornelia Thümmel, Skulpturen http://www.k-thuemmel.de

<http://www.k-thuemmel.de/>



*



Uli Gsell, Skulpturen http://www.uli-gsell.de <http://www.uli-gsell.de/>



*



Daniel Mijic, Video

http://www.kuenstlerbund-bawue.de/kuenstler/portrait/mijic.html







Mehr Informationen bei : Uli Gsell skulpuli web de

<mailto:skulpuli web de> 0711/6599945 0151/256 44882







*Kunstbezirk Galerie im Gustav-Siegle-Haus*

Leonhardsplatz 28

70182 Stuttgart



*_Öffnungszeiten_****

*Dienstag bis Freitag · 15:00 bis 19:00 Uhr

Samstag · 15:00 bis 19:00 Uhr

an Feiertagen nicht geöffnet



*_Anfahrt_*__

Stadtbahn U1/U2/U4 Haltestelle Rathaus

Bus Linie 43/44/92





--

Herzliche Grüße

Annette Haug

Presse KUNSTBEZIRK Stuttgart

0172 / 72 26 787