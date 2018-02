Ausstellungsankündigung

herzliche Einladung zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 23.02.2018, um 20 Uhr in der Galerie der Stadt Backnang!

BEGRÜSSUNG: Galerieleiter Martin Schick

EINFÜHRUNG: Kurator Christoph Tannert, Berliner Künstlerhaus Bethanien



In dieser Ausstellung stimmt etwas nicht. Alles um uns herum versinkt im Chaos und für die Kunst erwachsen daraus Chancen in blanker Undurchschaubarkeit. Aber so wie viele Menschen den Kommentatoren und Faktenprüfern nicht vertrauen und an ihre eigenen Wahrheiten glauben, treiben auch Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken ein listiges Spiel mit der Wahrnehmung, vielleicht auch mit den Ängsten ihres Publikums und seinen kollektiven Fantasien.

Ganz bewusst erwecken Bilder, Objekte und Videos den Anschein dunkler Geheimnisse, indem sie Realität und Surrealität vermischen und dadurch ein Klima der Verunsicherung, des Zweifels und des Ungefähren erzeugen. Themen, die die Welt bewegen, stehen dabei im Fokus: Die Gewöhnlichkeit des Bösen, die kriminelle und zugleich distinguierte Art der Macht, die glatten Oberflächen der Begierden, die finster in den Untergrund gebetteten Geschäfte und amoralischen Netzwerke und das Verschmelzen der Handelnden mit dem Abgründigen verschmelzen. Mit dem Konzept von Neue Schwarze Romantik wird der Versuch unternommen, zeitgenössische Strömungen zwischen progressivem Dark Wave und Finsterstrategie ins Blickfeld zu rücken.

Nachdem im Herbst 2012 das Frankfurter Städel Museum mit der großen Sonderausstellung "Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst" auf die dunkle Seite der Romantik aufmerksam machte, lag es in der Luft, auch einen Blick auf die schwarze Romantik in der aktuellen Kunst zu werfen und damit einen Trend ausfindig zu machen, den es in der Tat gibt. In Kooperation mit dem Berliner Künstlerhaus Bethanien (Kurator: Christoph Tannert; Filmkurator: Robert Seidel) zeigen wir in Backnang eine Ausstellung mit Gemälden, Graphik, Objekten und Videos von Greta Alfaro, Roland Boden, Martin Eder, Susann Maria Hempel, Gregor Hildebrandt, Lisa Junghanß, Bill Morrison, Adam Saks, Moritz Stumm, Sándor Szász, Philip Topolovac, Iris van Dongen, Ruprecht von Kaufmann, Maik Wolf, Ralf Ziervogel und vielen anderen - insgesamt 34 Künstlern.



FÜR UNSER JÜNGERES PUBLIKUM:

Freitag, 02.03.2018, 19-20 Uhr "Geisterstunde" Lesung für Kinder ab 10 Jahren in den Ausstellungsräumen.

Samstag, 14.04.2018, 10-13 Uhr "Geisterhaftes" Kunstaktion für Kinder ab 10 Jahren mit Barbara Kastin. Anmeldungen sind bis zum 12. April telefonisch oder auf dem Anrufbeantworter unter 07191 / 894 477 erforderlich.

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten http://www.galerie-der-stadt-backnang.de<http://www.galerie-der-stadt-backnang.de>. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.



