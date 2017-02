Ausstellungseröffnung: Clemens Hövelborn 'Neuer kapitalistischer Realismus'

Phänomen Macht und Gewalt

Aktuelle und historische Bezüge eines Malers





Von beklemmender Aktualität ist die Ausstellung des Malers Clemens Hövelborn, die Kultur am Kelterberg ab dem 4. März 2017 in den Galerieräumen am Kelterberg 5 in

Stuttgart-Vaihingen zeigt. Hinter dem Titel âNeuer kapitalistischer Realismusâ verbirgt sich ein Thema, das mit einer bedrohlichen Wucht weltweit um sich greift: Macht und Gewalt lassen Unschuldige zu Opfern werden, zerstören soziale Strukturen und bewirken Unfrieden.



Die groÃformatigen Ãlgemälde des Malers zeigen Täter und Opfer in einer eigenen Malweise, in der staubtrockenes Betongrau, Dunkelheiten wie auch eine zarte Farbigkeit vorherrschen. Deutlich herausgearbeitet ist die Beziehung zwischen Menschen in einer Welt, in der zunehmend menschliche Zuwendung abhanden zu kommen scheint.



Was auf den ersten Blick wie eine Milieu-Studie erscheint, erweist sich als Bezugnahme auf politische und soziale Missstände. Hövelborn fügt zudem Personen der Zeitgeschichte in historische Kompositionen ein. Somit gleichen sich Inszenierungen von Macht und Verbrechen und haben aktuelle wie historische Bezüge. Da auf den Leinwänden oft Kapitalverbrechen abgebildet werden, greift der Begriff vom



âNeuen kapitalistischen Realismusâ.



Beim Betrachten der Bildwerke eröffnen sich Fragen: Woher kommt Gewalt, wer übt sie wie aus, sind wir Macht, Gewalt und Unfrieden hoffnungslos ausgeliefert oder gibt es Gegenwirkungen? Die Bilder wollen Gewalt nicht verherrlichen, sondern im Gegenteil zum kritischen Nachdenken anregen.





Clemens Hövelborn, 1980 in Backnang geboren, lebt und arbeitet seit 2011 in seinem Atelier in S-Möhringen. Von 2007 bis 2011 besuchte er die Freie Kunstschule Stuttgart und absolvierte dort Zeichen- und Malkurse bei Andre und Olga Düring und bei Rolf Kilian.











Ausstellung âNeuer kapitalistischer Realismusâ mit Werken von Clemens Hövelborn in Kultur am Kelterberg Vaihingen e.V., Kelterberg 5, 70563 Stuttgart-Vaihingen.

Vernissage am Samstag, 4. März 2017, 19.00 Uhr.

BegrüÃung: MarquardtHarald.

Die Ausstellung ist geöffnet bis 26. März freitags, samstags und sonntags von 15.00 bis 18.00 Uhr.



Finissage: Sonntag, 26. März ab 15.00 Uhr.



Infos:

http://www.kultur-am-kelterberg.de <http://www.kultur-am-kelterberg.de/>

und

http://www.facebook.com/kelterberg/ <http://www.facebook.com/kelterberg/>