Ausstellungseröffnung: Stefanie Jany 'irgendjemand muss doch' (ZERO ARTS e.V., Stuttgart )

Von Manfred Unterweger am 13. Februar 2017 um 10:41

Zur Ausstellungseröffnung...



Stefanie Jany:

"irgendjemand muss doch"

Die merkwürdige Abstraktion der Malerei



​

am Freitag, den 3.März 2017 ab 20.00 Uhr laden wir ein.



(Showdown: Freitag, 31.3.2017 ab 20.00 Uhr)



​

Stefanie Jany macht den Betrachter zum Voyeur, gewährt ihm ausschnitthafte Einblicke und Ansichten, die er im Alltag nur flüchtig, wenn überhaupt, wahrnimmt. Dabei wird die Grenze zur Privat- und Intimsphäre immer wieder knapp überschritten. Ein seltsames Gefühl der Unsicherheit entsteht: darf ich hinsehen, oder muss ich sogar?! Es ist dieser Moment zwischen Wissen und Nichtwissen – heimlicher Beobachter zu sein und dennoch vorgesetzt zu bekommen, was man beobachtet – der dieses irritierende Gefühl auslöst. Durch die Anordnung der Bilder rücken die einzelnen Malereien in den Hintergrund, doch die entstandenen Fragen bleiben umso intensiver im Raum stehen.



​Zero Arts e.V.

Ostendstrasse 16

70190 Stuttgart (Ost)



Infos:

http://www.zeroarts.de <http://www.zeroarts.de/>

http://www.facebook.com/ZERO-ARTS-eV-Stuttgart-573318456112349/

​http://www.stefaniejany.de <http://www.stefaniejany.de/>





Mit freundlicher Unterstützung des Kulturamtes der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg