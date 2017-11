Bücher Bücher Bücher

*Hallo an alle Künstler und Schreibfreunde,*





ich habe in den letzten zwei Jahren drei Bücher herausgebracht, die ich

heute gerne vorstellen würde:



Mein Roman "Gaslighting":



Hier die Bemerkung einer Lektorin über mein Buch "Gaslighting":

"Das ist wirklich ein wilder Ritt, auf den Sie Ihre Leserinnen und Leser

mitnehmen. Ich finde, dass Sie hier ein kleines Kunstwerk geschaffen

haben, auf das Sie sehr stolz sein können. Ihr Schreibstil liest sich

flüssig; mir gefallen auch die Situationsbeschreibungen, die sehr

anschaulich gehalten sind."



Erste Rezension auf amazon:

überaus spannender, informativer, aufklärender Roman

Das Buch handelt von einer 35-jährigen Frau, die missbraucht wurde und

daraufhin psychisch krank wird.

Es steht sehr viel Insiderwissen drin. Psychiatrie- und

Psychoseerfahrene werden oft in sich hineinlachen, wenn sie den Roman

von Pola Polanski lesen.

Die Autorin ist sehr kreativ. Die Handlung ist recht abwechsungsreich.

Aber die bildhafte, kluge Sprache macht daraus vor allem so ein

intensives Leseerlebnis. Das Augenmerk liegt auf der Innenwelt einer

verletzten, doch starken Frau.

Die Protagonistin ist hypomanisch und das macht sie sehr anziehend für

die Männerwelt. Es kommt zu allerlei erotischer Szenen.

Aber es geht auch um Existenzängste, die so eine schwere Krankheit mit

sich bringt.

Die Wahnvorstellungen und die Paranoia werden unglaublich gut in Sprache

transformiert. Das hat mich sehr beeindruckt.

Die Hauptfigur hat eine Familie mit Sohn und GroÃeltern. Sie versucht

immer wieder beruflich Fuà zu fassen als Malerin. Also, der Leser findet

sich sehr gut zurecht. Es wird alles ziemlich realitätsnah erzählt.

Insgesamt herrscht ein angenehmer Rhythmus. Die klug gesetzten

Spannungsbögen erzeugen ein sehr kurzweiliges Lesevergnügen.

Man kann sich gut identifizieren und man mag diese junge Frau Anna sehr

gern.

Tolles Werk!



Eine weitere Rezension:

Tief berührender Künstlerroman

Ein Buch, das den Leser mitreiÃt, ihn teilnehmen lässt am verzweifelten

Versuch einer jungen Frau, in dieser Welt klarzukommen. Wie soll dies

der Protagonistin Anna gelingen, eingezwängt in das Korsett einer

unglücklichen Ehe, überfordert mit den Aufgaben als Mutter und Hausfrau,

zwar ohne matterielle Sorgen, aber abhängig, noch dazu vom Ehemann als

Künstlerin nicht anerkannt? Dabei sind all ihre oftmals irrationalen

Handlungen nichts anderes als Hilferufe, ihr endlich den, wie sie meint,

zustehenden Platz im Olymp der Kunstszene zu gewähren. Anna malt wie

besessen, wird immer wieder von Albträumen, wahnhaften Vorstellungen

heimgesucht, die sich nach einer brutalen Auseinandersetzung mit ihrem

Mann in eine schwere Psychose auswachsen. Ein Leben lang hatte sie

Selbstmordfantasien. Nun handelt sie, natürlich spektakuär. Eine

Performance, die ihr zu künstlerischem Ruhm verhelfen soll, wird

gerettet und landet in der Psychiatrie.

Atemlos, dicht und lebendig werden all ihre bizarren Bilder im Kopf und

auf der Leinwand, Annas Lebenspein, ihre Suche nach Anerkennung

drastisch, ja schonungslos dem Leser offenbart, der.ihnen ebenso atemlos

folgt bis zum dramatischen, absolut folgerichtigen Ende des Romans.

Ein tief berührendes Leseerlebnis!



Hier noch eine Rezension:

Zunächst befremdlich, dann fesselnd zieht uns die Romanfigur Anna in

ihren Bann. Sie lässt den Leser zum Mitwisser und Bestandteil ihres

Inneren werden. Gleichzeitig wird der Leser neugierig darauf, was in

diesem Roman fiktional oder autobiografisch ist.





Mein Lyrikband "Kronleuchterweitwurf":



Er hat ein Hardcover und ist fadengebunden,

deshalb kostet er 24 Euro.

Insgesamt sind es 220 Seiten.

110 Gedichte, die ich in den letzten 20 Jahren geschrieben habe und 110

schwarz/weià Abbildungen.



Mein Künstlerbuch "Pola Polanski Works":



Er hat ein Hardcover und kostet wegen der vielen farbigen Abbildungen

50,99 Euro.

Insgesamt sind es 188 Seiten.

Eine morbide Reise über 188 Seiten in Buchform.



