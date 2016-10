Beratungen & Workshops November 2016

Von Kunstbüro am 26. Oktober 2016 um 11:55

___________________________________________________________



Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg

___________________________________________________________



BERATUNGEN & WORKSHOPS NOVEMBER 2016



- - - - -



»Fragen zur KSK ... Antworten vom Experten«

Mittwoch, 02.11.2016, 14.00 - 16.00 Uhr 


Vortrag und Beratung: Fred Janssen



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Reinhold-Frank-Straße 67

76133 Karlsruhe



Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=4d70b5b65c&e=9e1805767e>



- - - - -



»Steuerfragen ... Antworten vom Experten«

Donnerstag, 03.11.2016, 10.30 bis 16.00 Uhr 


Beratung: Jürgen Gemke, Steuerberater



Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Reinhold-Frank-Straße 67

76133 Karlsruhe



Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [15,- €]

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=515b25e67d&e=9e1805767e>



- - - - -



Allgemeine Beratung


des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg

Donnerstag, 03.11.2016, 13.00 - 16.00 Uhr 


Beratung: Regina Fasshauer und Ramona Wegenast, Kunstbüro der Kunststiftung BW



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Reinhold-Frank-Straße 67

76133 Karlsruhe



Die Teilnahme ist kostenlos,

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=868f9e5401&e=9e1805767e>



- - - - -



Best Practice – Von Experten lernen

Website-Beratung

Mittwoch, 09.11.2016, 17:00 – 20:00 Uhr

Beratung: Alice Koegel, Kuratorin für Gegenwartskunst, Staatsgalerie Stuttgart



Veranstaltungsort:

Kunststiftung Baden-Württemberg

Gerokstraße 37

70184 Stuttgart



Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [10,- €]

Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=848615f88d&e=9e1805767e>



- - - - -



Stimm- und Sprechtraining für Künstler/innen

Mittwoch, 16.11.2016, 10:00 - 17:00 Uhr

Workshop mit Stefanie Bilanz, Logopädin, Stimm- und Sprechtrainerin



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart



Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [12,- €]

Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage2.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=bc084a8657&e=9e1805767e>



- - - - -



Künstler/innen in der Kunstvermittlung - Projektanalyse und Konzeptentwicklung

Freitag, 25.11.2016, 10:00 - 16:00 Uhr

Workshop mit Constanze Eckert, Künstlerin und Kunstvermittlerin



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart



Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [12,- €]

Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie hier. <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=1494fa070f&e=9e1805767e>



- - - - -



Aus organisatorischen Gründen bitten wir für alle Workshops um eine Anmeldung

über unser Anmeldeformular <http://kunstbuero-bw.us6.list-manage.com/track/click?u=458bf1f74c082309ed0be990b&id=8d8d6614e5&e=9e1805767e>.





_______________________________________________



Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH

Gerokstr. 37 | 70184 Stuttgart

tel 0711 - 25 99 39 - 15 | fax 0711 - 25 99 39 - 20



http://www.kunstbuero-bw.de <http://www.kunstbuero-bw.de/>

http://www.kunststiftung.de <http://www.kunststiftung.de/>



Amtsgericht Stuttgart HRB 7509

Geschäftsführer: Bernd Georg Milla

Vorsitzende des Beirats: Brigitte Lösch MdL

Vorsitzende des Kuratoriums: Sabine Kurtz MdL