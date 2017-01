Biotop sucht Bewohner (Mitmieter)

Von Ronald Kolb am 07. Januar 2017 um 13:40

Open Office in der Lerchenstraße 58 sucht Mitmieter ab Mitte Januar 2017



Ab Mitte Januar werden in der gut gelegenen Bürogemeinschaft in der Lerchenstraße 58 (70176 Stuttgart) ein bzw. zwei Arbeitsplätze frei.



Das Büro/Atelier/Studio ist ca. 50 qm gross, besteht aus zwei Räumen: einem kleinen Raum (12qm) mit Toilette, kleiner Küchenzeile, Siebträgermaschine+Kaffeemühle und kleiner Lagerfläche und einem grossen Arbeitsraum (38 qm) mit Eiermann-Tischen, Eiermann-Stühlen, A3 Drucker (SW), und A3 Scanner.



Für 2 separate Arbeitsplätze 150 Euro pro Person (inkl. aller Nebenkosten, Heizung und Internet)

Für eine Bürohälfte 270 Euro (inkl. aller Nebenkosten, Heizung und Internet)

Gerne auch projektbezogen für wenige Monate nach Vereinbarung.



Bei Interesse bitte melden bei Ronald Kolb:



---

Ronald Kolb

M 0162 7191846



http://www.biotop3000.de <http://www.biotop3000.de/>



Lerchenstr. 58

70176 Stuttgart

---