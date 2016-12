BUMM - Jahresausstellung des Kunstvereins Schorndorf

Von Rebecca Uhl am 01. Dezember 2016 um 14:34

Einladung zur Jahresausstellung des Kunstverein Schorndorf – BUMM

Vernissage am Montag, 5. Dezember um 20 Uhr in der Q Galerie für Kunst

Schorndorf



Der Kunstverein Schorndorf vollzieht den Jahreswechsel mit einem BUMM: Vom

6. Dezember 2016 bis 15. Januar 2017 zeigen mehr als 50 Künstlermitglieder

des Kunstvereins in der Jahresausstellung ‚BUMM‘ aktuelle Arbeiten ihres

künstlerischen Schaffens. Die Vernissage findet am Montag, 5. Dezember 2016

um 20 Uhr in der Q Galerie für Kunst Schorndorf statt. Nach einer Begrüßung

durch Ulrich Kost, Vorstandsmitglied des Kunstvereins Schorndorf, wird der

freie Journalist Thomas Milz in die Ausstellung einführen. Führungen mit

Ricarda Geib M.A. gibt es an den Sonntagen, 11. Dezember 2016 und 8. Januar

2017, jeweils um 15 Uhr.



Bei der Jahresausstellung sind vielfältige Arbeiten aus unterschiedlichen

künstlerischen Bereichen zum Thema ‚BUMM‘ vertreten: Malerei, Fotografie,

Radierung, Holzschnitt, Bildhauerei, Objekte, Installation und Glaskunst.

Damit garantiert die Werkschau ein breites Spektrum an erlebnisreichen

Eindrücken und spannt einen weiten Bogen vom reinen künstlerischen Ausdruck

mit Form und Farbe bis hin zu politisch engagierten Arbeiten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!







Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst Schorndorf sind Dienstag bis

Freitag jeweils von 15-18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11-17 Uhr.

Weitere Informationen unter Q-Galerie.de oder per E-Mail unter

post q-galerie de, telefonisch unter 07181 99 27 940. Q Galerie für Kunst,

Karlstraße 19, 73614 Schorndorf.