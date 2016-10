DAS HAUS // von As We Are

Von Rebecca Egeling am 25. Oktober 2016 um 12:23

DAS HAUS - noch heute und morgen am Theaterhaus Stuttgart!



DAS HAUS:



DAS HAUS erforscht das Gedächtnis von Theaterhäusern. An den Grenzen des Realen und des Fiktiven, des Wahrnehmbaren und Erdachten, der Dokumentation und Imagination übertragen drei PerformerInnen den energetischen Fingerabdruck eines Theaterhauses mittels spiritistischer Techniken in eine Performance. As We Are begegnet diesen Techniken mit performativer Ernsthaftigkeit, bei der sich ein Schmunzeln jedoch nicht vermeiden lässt. Das Team stellt mit der aktuellen Arbeit einen beweglichen Begriff der kulturellen Gedächtnisfähigkeit von Theaterhäusern bereit. Die Performance bringt hervor, was sich der gewöhnlichen Raumerfahrung entzieht, macht Unsichtbares wahrnehmbar und verhilft ihm so zur Bühnenexistenz. In Stuttgart wird das Theater Rampe sonifiziert, seine Geschichte(n) re-konstruiert und Bilder in Bewegungen vermittelt, und in den nur scheinbar fiktionalen Bühnenraum des Theaterhaus Stuttgart gestellt.







Termine:



25.10.2016 | 20:30 | Theaterhaus Stuttgart



26.10.2016 | 19:00 | Theaterhaus Stuttgart



U-Bahn: 5, 6, 13, 15 Pragsattel, http://www.theaterhaus.com, Tel.: 0711 40207 20







As We Are produziert Performances entsprechend des Bauhaus-Prinzips „form follows function“: Die Wahl der Mittel und Mitarbeiter folgen dem Thema und den spezifischen inhaltlichen Fragestellungen. Für DAS HAUS versammelt sind:







Regie: Rebecca Egeling



Performance: Ana Berkenhoff, Jorge de Hoyos, Marco Völker



Dramaturgie: Martin Bien Produktionsleitung: Anja Schneidereit



in Zusammenarbeit mit den Experten: Philip Albus (extrasensorische Schallforschung), Martje Herzog-Grohmann (Radiästhesie), Rainer Ott (Geistheilung), Franziska Wald (Parapsychologie)







Eine Produktion von As We Are, der Arbeitsplattform von Rebecca Egeling. Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart, dem Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, dem Kulturamt der Stadt Gießen, der Hessischen Theaterakademie und der LBBW-Stiftung. Mit freundlicher Unterstützung von Theater Rampe und dem Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen.



Kontakt PR: Martin Bien & Anja Schneidereit, team asweare de <mailto:team asweare de>

Website: http://www.asweare.de <http://www.asweare.de/>