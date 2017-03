DAS SPIEL VOM REDEN, Julia Novacek - 25.-27.3.

25.-26.3. // 18.00-21.00 Uhr

Julia Novacek

Das Spei vom Reden

Durational Performance



27.3. // 16.00-20.00 Uhr

Julia Novacek

Das Spei vom Reden

Video-Installation











Die Vorwuerfe treffen mich“



So etwas ließe sich sagen (denn es wurde bereits gesagt) wenn einer/einem Plagiat oder Betrug vorgeworfen werden sollte und man eine Person von oeffentlichem Interesse waere. Wahrscheinlich waere in einer Pressekonferenz die Klage, von oeffentlichen Vorwuerfen ‚getroffen’ zu sein, wenig geschickt zu nennen, denn wer moechte schon bei beschaedigter Reputation an Mitleid und Komplizenschaft der Masse appelliert haben muessen? Allerdings, wenn Schweigen oder schlichtes Bestreiten sich bereits als aussichtslos erwiesen haetten…?



Derlei Ueberlegungen lassen sich bestens, naemlich experimentell vertiefen mit einer Arbeit von Julia Novacek in thealits oeffentlichem Arbeitszimmer Vor dem Steintor 133, die unter dem Titel Das Spiel vom Reden <http://www.thealit.de/lab/debatterie/projects#j16> in mehreren Teilen aufgefuehrt wird. Julia Novacek sagt über Das Spiel vom Reden: „In den vergangenen Jahren wurden verschiedene PolitikerInnen des Plagiierens überfuehrt. Sie reagierten mit oeffentlichen Gestaendnissen und Entschuldigungen. Das politische, medial inszenierte Gestaendnis ist der zentrale Fokus der Arbeit. Mittels des Reenactments wurden Entschuldigungsreden fuer das Klauen fremder Texte geklaut, um geklauten Text mit geklauten Gesten zu performen.“



Am Samstag 25. März und Sonntag 26.03. startet Das Spiel vom Reden mit einer Durational Performance, in der Julia Novacek dem Spektrum von authentischen Gestaendnissen und Kopie im Live-Moment nachgeht, Ueberraschungen nicht auszuschließen. Wichtig wird dabei ein kleines Mobiltelefon sein, das im Ausstellungsraum auf BesucherInnen wartet. Bitte abheben! Bitte benutzen! (Hinweise finden sich im Ausstellungsraum.)



Und am Montag, 27.03. schließt sich von 16:00 bis 20:00 Uhr eine Videoinstallation von Das Spiel vom Reden an. Eine Doppelprojektion zeigt dabei das Geschehen einer inszenierten Pressekonferenz. Die eine Kamera hat die Bilder der anderen kopiert. Der Frage nach dem Original stellt sich jetzt nicht nur hinsichtlich zweifelhafter Urheberschaften und Fakten, sondern explizit auch hinsichtlich der Form. Linkes Bild oder rechtes, welches ist ein echtes?







Alle Veranstaltungen und mehr zum Konzept auf der http://www.thealit.de/debatterie/ <http://www.thealit.de/debatterie/>



Kuratiert von Claudia Reiche und Andrea Sick



Frauen.Kultur.Labor. Thealit in Kooperation mit:



Sch wa nk hal le Bremen

Hochschule fuer Kuenste Bremen

Studienzentrum für Kuenstlerpublikationen Bremen

Schwules Museum* Berlin

CSD Bremen



Mit freundlicher Unterstuetzung des Senators fuer Kultur Bremen