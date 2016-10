Die öffentliche Probe von Herbordt/Mohren Theater Rampe Stuttgart

Von Die Institution am 19. Oktober 2016 um 14:12



Herzliche Einladung zur neuen Arbeit von Herbordt/Mohren:



Die öffentliche Probe



Donnerstag, 20.10.2016, 20 Uhr

http://www.theaterrampe.de/stuecke/die-oeffentliche-probe/





Herbordt/Mohren waren mit ihren Inszenierungen in den letzten Jahren regelmäßiger Gast am Theater Rampe in Stuttgart. Nachdem 2013 DIE AUFFÜHRUNG, 2015 DAS PUBLIKUM, DAS DORFFEST und 2015/2016 die theatralen Landpartien DAS THEATER zu sehen waren, ermöglichen Herbordt/Mohren nun mit DIE ÖFFENTLICHE PROBE Einblicke in ihren aktuellen Arbeitsprozess:



Denn von Juli bis Oktober 2016 präsentieren Herbordt/Mohren DIE ÖFFENTLICHE PROBE – eine Serie von Performances und Interventionen, die an sehr verschiedenen Orten stattfinden: in einem leer stehenden Rathaus eines idyllischen Schwarzwalddorfes, bei den Donaueschinger Musiktagen, im Rahmen Truck Tracks Ruhr – Urbane Künste Ruhr und schließlich im Theater Rampe.



Wie lässt sich eine Ahnung davon gewinnen, was es noch nicht gibt, was sich aber einrichten ließe?



Eine neue Form der Institution erfährt ihre öffentliche Probe aufs Exempel. Die Institution gibt es nicht. Sie ist fiktiv. Und doch hat sich ihr künstlerisch-wissenschaftlicher Beirat formiert, wurden Eröffnungsreden gehalten, lokale Spezialitäten zubereitet und Kompositionen uraufgeführt. Und doch hat ihre Nicht-Existenz in den letzten Jahren bereits ganz reale Auswirkungen gezeitigt. DIE ÖFFENTLICHE PROBE öffnet mit Dokumenten, Klangbeispielen und Szenen den Gründungsprozess dieser Institution.



In einer anschließenden Buchvorschau wird DAS THEATER (Alexander Verlag 2016) erstmals vorgestellt.





Die Arbeitsreihe DIE ÖFFENTLICHE PROBE ist eine Produktion von Herbordt/Mohren, gefördert aus Mitteln des Innovationsfonds Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, in Kooperation mit dem Verein Kultur Landschaft Schwarzwald, der SommerUNI UPDATE WOLFACH, der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, den Donaueschinger Musiktagen und dem Theater Rampe Stuttgart





http://www.die-institution.org