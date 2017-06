Dienstag und Freitag, 25. und 28. April Oberwelt: Parallax: Einblick und Vortrag

Von Oberwelt am 23. April 2017 um 22:26

Liebe betacity, lieber Verteiler,



im Rahmen der Ausstelung von Parallax von Frauke Schlitz laden wir diese

Woche zu zwei Veranstaltungen ein:



Am Dienstag, den 25. April gibt Frauke Schlitz von 15 bis 18 Uhr einen

Einblick in den Arbeits-Prozess



Am Freitag, den 28. April halten Helmar Breig und Simon Götz um 19:00

Uhr den Musik-Vortrag 'Serielle Musik, Pierre Boulez und seine Douze

Notations'



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart http://www.oberwelt.de



Die Ausstellund ist außerdem noch morgen, Montag, 24. April, am Montag,

den 1. Mai, jeweils von 21.30 bis 24:00 Uhr sowie nach Vereinbarung

unter Tel. 0151-23673379 (FS) bzw. 0160-7150235 (SG) zu besichtigen.



Parallax ist eine Befragung des Raums. Befragt wird das Verhältnis von

Architektur und Körper. Die Bezüge zu Architektur deuten nicht nur den

physikalischen Raum. Sie funktionieren als Metaphern, die einen mentalen

Raum spiegeln. Immer ist der Zwischenraum angesprochen. Dieser ist nicht

leer, vielmehr besteht er aus einer Gemengelage von Beziehungen, die

Positionen bestimmt und Linien einrasten lässt.



Die geometrische Reduktion ist dabei eine Art grammatikalisches Gerüst,

das im Raum Bedeutungsebenen schafft. Analog zur musikalischen

Komposition rhythmisieren Variationen, sich wiederholende Formen und

Module den Raum. Die aus dem Arbeitsprozess hervorgehenden Linien- und

Gitterstrukturen erzeugen eine Komplexität, die nicht logisch, sondern

intuitiv ist. Dabei sind Materialqualitäten wesentlich. Die Linien

besitzen taktile Eigenschaften, die eine ausgeprägte Präsenz erzeugen,

zugleich aber auch ein Moment der Abwesenheit spüren lassen.



Die großzügig durch den Raum gehenden Linien entstehen durch Übermalung

von feinen Klebebandstreifen, die danach entfernt werden. Was bleibt

sind praktisch die Umrisse wie Schatten, wodurch sich eine eigenartige

graphische Räumlichkeit ergibt. Diese temporäre Arbeit wird speziell für

die Oberwelt angefertigt, sie ist nur während der Ausstellung zu sehen

und wird danach vollständig entfernt.



Weitere Informationen auf der Hompage der Künstlerin:

http://www.fraukeschlitz.de <http://www.fraukeschlitz.de>