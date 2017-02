Donnerstag: Eloise Cotty & Elsa Farbos

Von GEDOK am 27. Februar 2017 um 10:34

HERZLICHE EINLADUNG



Ausstellung/Fliegender Wechsel



Eloise Cotty & Elsa Farbos – Fabulations



Eröffnung Donnerstag, 02.03.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden in Frankreich

geborenen Künstlerinnen Eloise Cotty und Elsa Farbos, die mittlerweile beide

in Stuttgart leben. Thema sind die Fabeln von Jean de la Fontaine

(1621-1695), die als literarische Klassiker in Frankreich von jedem

Schulkind gelesen werden. Liest man sie als Erwachsener wieder, eröffnen

sich indes ganz neue metaphorische und gesellschaftskritische Perspektiven.

Diesen gehen die beiden Künstlerinnen nach, indem sie das Imaginäre der

Fabeln in einen Dialog mit Bildhauerei und Malerei bringen. Es entstehen

Arbeiten, die das kulturelle Erbe mit einem Augenzwinkern reaktualisieren.







Dauer der Ausstellung vom 03.03.-05.03.2017



Öffnungszeiten:



Fr 16-19 / Sa und So 13-16 Uhr







GEDOK Stuttgart e.V. - Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29

78 12 - gedok gedok-stuttgart de - http://www.gedok-stuttgart.de