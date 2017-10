Einladung 20 Jahre Kunstverein Nürtingen e.V. - VIER POSITIONEN AUS VIER ORTEN - mit Appel, Arnd t, Theinert und Yang am 12.10. 2017 um 19.30 Uhr

Von Kunstverein Nürtingen am 04. Oktober 2017 um 01:20

Der Kunstverein Nürtingen feiert 20. Geburtstag!



Herzliche Einladung zur Jubiläumsausstellung des Kunstverein Nürtingen am 12.10. 2017 um 19.30 Uhr



20 Jahre Kunstverein Nürtingen e.V.

Appel Arndt Theinert Yang

- VIER POSITIONEN AUS VIER ORTEN -

12.10. - 05.11.17





Mit den Künstlern Benjamin Appel, Kirstin Arndt, Kurt Laurenz Theinert und Yang Jiechang



Begrüßung: Technischer Beigeortneter Andreas Neureuther



Einführung: Otto Pannewitz



Licht-Klang-Konzert mit Kurt Laurenz Theinert, visual piano / Thomas Maos, Gitarre



Öffnungszeiten: Do. 17 - 20 Uhr, So. 11 - 17 Uhr u. n. tel. Vereinbarung 07022/41247.



Sie finden die Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH.



Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert. http://www.kunstverein-nuertingen.de <http://www.kunstverein-nuertingen.de/>







Zur Jubiläumsausstellung soll ein Übersichtskatalog erscheinen, der alle Ausstellungen des Kunstvereins dokumentiert.



Der Übersichtskatalog soll 2017 fertiggestellt werden, dafür benötigen wir ihre Hilfe



Um den Katalog zum Jubiläum 20 Jahre Kunstverein Nürtingen e.V. überhaupt realisieren zu können, benötigen wir Spenden. Wir haben für dieses Vorhaben den Kunstverein bei der Plattform http://www.betterplace.org <http://www.betterplace.org/> - bzw. - http://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de <http://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/> registriert um so Spenden sammeln zu können. Über diese Plattformen werden für die Spenden auch Bescheinigungen ausgestellt. Der Kunstverein benötigt 2500,- Euro um den Katalog herstellen zu können und bittet daher alle Freunde und Unterstützer über den unten stehenden link dafür zu spenden. Die Spenden gehen zu 100% an den Kunstverein!



Der Kunstverein Nürtingen besteht seit 1997 und hat momentan 70 Mitglieder und ist Mitglied im ADKV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine).

Das Programm umfasst 4 - 5 Ausstellungen pro Jahr. Eine davon ist alle 2 Jahre die Mitgliederausstellung und die Abschlussausstellung der Künstler des Atelierstipendiums.



An die 100 Ausstellungen hat der KV in den letzten 20 Jahren in 4 verschiedenen Galerien durchgeführt.



Die Gründungsinitiative für den Kunstverein Nürtingen ging - wie so vieles im Bereich der Bildenden Kunst in Nürtingen - von Prof. K.H. Türk aus. Das Künstlerhaus in der Laiblinstegstr. 2 war das erste Domizil für die Galerie des Kunstvereins. Nach der Sanierung der Stadthalle bezog der Kunstverein einen Ausstellungsraum im neuen K3N. Auf Initiative des Kunstvereins beschloss der Kulturausschuss 2007 ein Kunststipendium in Kooperation mit dem Kunstverein Nürtingen e.V. zu vergeben und den Kunstverein mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Damit war die Anmietung von Räumen in der Fabrik Oelkrug mit mehr als doppelt soviel Ausstellungsfläche und idealen Lichtverhältnissen möglich.

2011 bestätigte der Stadtrat diese Unterstützung und verlängerte sie auf unbestimmte Zeit. Mit der Objektentwicklung Wohnbebauung Oelkrug war das Ende des ehemaligen Fabrikgebäudes besiegelt und der Kunstverein musste neue Ausstellungsräume suchen. Glücklicherweise war es dann 2014 möglich in eine für den KV als Galerieraum hergerichtete Fabriketage auf dem Gelände der Firma Greiner in der Galgenbergstraße 9 in Nürtingen zu wechseln.



Die Entwicklung des Kunstvereins in den vergangenen 20 Jahren wurde wesentlich durch die Förderung der Stadt Nürtingen und die Komplementärmittel des Regierungspräsidiums Stuttgart ermöglicht. Entscheidend aber sind die ehrenamtliche Arbeit seiner Mitglieder, die vielen privaten Spender, und die Sachspenden der ortsansässigen Firmen.



Mit dem Katalog zum Jubiläum sollen die zahlreichen Ausstellungen und dieses langjährige Engagement dokumentiert und für Interessierte zugänglich gemacht werden.

Vielen Dank für ihre Unterstützung



Für den Vorstand

Michael Gompf



http://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/56277?utm_campaign=email-notifications&utm_medium=www-gut-fuer-den-landkreis-esslingen-de--projects--56277&utm_source=project_manager_notifier-project_activated_message <http://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/56277?utm_campaign=email-notifications&utm_medium=www-gut-fuer-den-landkreis-esslingen-de--projects--56277&utm_source=project_manager_notifier-project_activated_message>





