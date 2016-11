Einladung des Kunstverein Nürtingen zur Eröffnung der Ausstellung ‚Geste und Ablauf‘ des Atelierstipendiaten der Stadt Nürtingen Jens Braun am Do. 24.11.2016 um 19.30 Uhr

Von Kunstverein Nürtingen am 20. November 2016 um 14:50

Jens Braun

- Geste & Ablauf -

24.11.16 … 29.01.17



Einladung: Zur Eröffnung der Abschlussausstellung ‚Geste & Ablauf‘ des Atelierstipendiaten der Stadt Nürtingen Jens Braun am Do. 24.11.2016 um 19.30 Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Begrüßung: Michael Gompf

Grußwort: Bürgermeisterin Claudia Grau

Einführung: Anna Maria Katz, Kunsthistorikerin und Kuratorin, Stuttgart



Katalogvorstellung am Fr. 27.01.2017 - 19.30 Uhr mit Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann



Öffnungszeiten: Do 17-20, So 11-17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 07022/41247.



Vom 23.12.2016 - 07.01.2017 ist die Galerie geschlossen!



Sie finden die Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH. Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert.



Jens Braun zu seiner Arbeit:

"Meine künstlerische Arbeit, die Malerei, beschäftigt sich mit den Fragen der Entstehung und des Aufbaus eines Bildes. Die Verwendung verschiedener Materialien beeinflusst dabei Arbeitsweise und Resultat. Der Ablauf des "Arbeitens" soll ablesbar bleiben.

Ob ich Teile des gemalten Bildes durch Holzelemente ersetze (Intarsien), die Rückseite der Leinwand benutze oder in den Tafelbildern Wischspuren hinterlasse, irgendwie geht es immer, und manchmal mit einem Augenzwinkern, um An- und Abwesenheit."



Preise/Stipendien

2006 – 2008 Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes

2007 Akademiepreis

2008 – 2009 Auslandsförderung der Studienstiftung des deutschen Volkes, Kopenhagen, Dänemark

2008 Saar Ferngas Junge Kunst, 3.Preis

2009 – 2010 Graduiertenstipendium der ABK Stuttgart

2010 Stiftung Kunstfonds Bonn

2011 Kunststiftung Baden-Württemberg

2016 Paris Cite

2015-2016 Atelierstipendium Nürtingen



Der Katalog wird gefördert durch die Stadt Nürtingen, die Hypo-Kulturstiftung, den Kunstfonds Bonn und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden Württemberg





Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de

http://www.kunstverein-nuertingen.de