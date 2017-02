Einladung | Heasun Kim: "von mir aus" | 5.2.2017, 11 h, FKN (Nürting en)

Von Winfried Stürzl am 30. Januar 2017 um 21:40

Liebe Betacitizens,



sehr herzlich möchten wir Sie und Euch zur Eröffnung der nächsten

Ausstellung in die Galerie in der Fabrik (Freie Kunstakademie Nürtingen)

einladen:



HEASUN KIM: "von mir aus"



SONNTAG, 5.2., 11 UHR

FKN, GALERIE IN DER FABRIK

(Adresse s. unten)



Einführung: Dr. Katrin Burtschell

Musik: Thomas Putze



Dauer der Ausstellung: 5.2.-25.2.2017



Die seltsam anrührenden Figuren der koreanischen Künstlerin Heasun Kim,

wecken mit ihren aufs Minimum reduzierten klaren Formen und Oberflächen

ambivalente Gefühle im Betrachter. Der Titel steht hier gleichermaßen für

eine Haltung des Verlorenseins wie für eine Identifikation der Künstlerin

mit ihren Figuren. In der Kombination aus Keramik und Textil wird diese

Ambivalenz noch deutlicher, treten menschliche Schwächen und Stärken zutage.







Freie Kunstakademie Nürtingen e. V.

Neckarstraße 13

72622 Nürtingen



http://www.fkn-kunstakademie.de